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    2023 Opel Mokka Electric tanıtıldı

    Elektrikli Opel Mokka-e'nin adı yeni model yılında Opel Mokka Electric olarak değişti.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2022 - 08:50
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    2023 Opel Mokka Electric tanıtıldı

    Opel'in geçtiğimiz yıl haziran ayında ilk kez satışa sunduğu yeni Mokka'nın tamamen elektrikli versiyonu Mokka-e, 2023 model yılına güncellendi ve adı Opel Mokka Electric olarak güncellendi.

    Alman otomobil üreticisi Opel, yeni Mokka ile eğlenceyi ve modernliği harmanlayan tamamen yeni bir otomobil ortaya koyuyor.

    2023 Opel Mokka Electric, yeni model yılında daha güçlü, daha verimli ve daha uzun menzil sunan bir otomobil olacak.

    2023 Opel Mokka Electric neler sunuyor

    Mokka Electric olarak adlandırılan elektrikli crossover, 54 kWsa lityum iyon batarya paketiyle gelecek. 51 kWsa kullanılabilir kapasite sunan bu batarya, Mokka Electric'in WLTP'ye göre sürüş menzilini 338 km'den 406 km'ye yükseltecek.

    mokka

    2023 Opel Mokka Electric'in bataryası 100 kW DC şarj istasyonunda 30 dakikada yüzde 80 doluma ulaşabilecek. Ayrıca şirket, Mokka Electric'in enerji tüketiminin de 15.2 kWsa/100 km'ye düşürüldüğünü söylüyor.

    Opel, 2024 yılında tüm modellerinde elektrik desteği sunmayı, 2028 itibarıyla da Avrupa'da sadece yüzde 100 elektrikli araç satmayı planlıyor.

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