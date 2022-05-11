2023 Range Rover Sport tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Land Rover, yeni Range Rover Sport üzerindeki örtüyü kaldırdı ve otomobili tanıttı. İşte yeni modelin özellikleri ve tasarımı.

Land Rover mühendislerinin uzun bir süredir üzerinde çalıştığı yeni nesil Range Rover, geçtiğimiz yıl ekim ayında resmen tanıtılmıştı.

Land Rover, son günlerdeki ipucu paylaşımlarının ardından şimdi de yeni Range Rover Sport modelini görücüye çıkardı.

2024'te tamamen elektrikli versiyona kavuşacak yeni SUV modelinin öne çıkan detaylarına gelin yakından bakalım.

2023 Range Rover Sport, tamamen elektrikli versiyona kavuşana kadar şarj edilebilir hibrit motorlardan güç alacak.

Bunun dışında hafif hibrit destekli benzinli ve dizel motorlar ile 4.4 litre V8 motorlar da diğer seçenekler arasında yer alıyor. Söz konusu motorların en güçlüsü, 530 PS güç ve 730 nm tork üretecek.

Tasarım detayları

Yeni Range Rover Sport'un dış tasarımına baktığımızda, geçtiğimiz yılın sonlarında tanıtılan Range Rover'dan izler taşıdığını görüyoruz.

Sport model, adına yakışır şekilde daha sportif görünen ön ve arka tamponlara ve oldukça ince tasarlanmış LED aydınlatmalara sahip. Sade ve akıcı tasarıma gizli kapı kolları da diğer öne çıkan farklılıklar arasında yer alıyor.

Range Rover Sport'un şarj edilebilir hibrit versiyonlarında 38.2 kWsa kapasiteye sahip batarya bulunuyor.

WLTP'ye göre saf elektrikli sürüş menzili 114 km olarak açıklandı. Ancak Land Rover, gerçek koşullarda bu menzilin 88 kilometre civarında olacağını belirtiyor.

Fiyat

2023 Range Rover Sport, şirketin İngiltere'deki Solihull fabrikasında üretilecek. Siparişe açılan modelin satış tarihi henüz belli olmasa da araç, ABD'de 83 bin dolardan satışa sunulacak.