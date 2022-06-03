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    2023 Toyota Corolla tanıtıldı: İşte özellikleri

    2023'ün ilk çeyreğinden itibaren Avrupa'da satışa sunulması planlanan yeni Toyota Corolla görücüye çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2022 - 08:52
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    2023 Toyota Corolla tanıtıldı: İşte özellikleri

    Yıllardır ülkemizde üretim yapan Japon marka Toyota'nın popüler modeli Corolla, ülkemizde de oldukça popüler.

    Türkiye'de en çok satan markalardan Toyota Corolla, yeni nesline kavuştu. Marka, 2023 Toyota Corolla modelinin üzerindeki örtüyü kaldırdı.

    Corolla, 1.8 ve 2.0 litre hibrit ünitelerle yoluna devam edecek, ancak yine de bazı yenlikler var. Bu kapsamda karşımıza çıkan beşinci nesil hibrit elektrik sisteminde güç kontrol ünitesi ve elektrik motoru yeniden tasarlandı.

    Verilen bilgiye göre 1.8 litre hibrit sistem artık 140 hp güç üretiyor. Bu da Corolla'nın 0-100 km/s hızlanmasının 1.7 saniye azalarak 9.2 saniyeye düşmesini sağladı.

    2.0 litre sistemin gücü ise 196 beygire çıkarıldı ve bu sayede 0-100 km/s hızlanma süresi 7.5 saniyeye indirildi.

    toyota corolla

    Tasarımda çok fazla değişiklik yok

    2023 Toyota Corolla'nın dış tasarımı neredeyse hiç değişikliğe uğramadı. Sadece ön panjur üzerindeki desende ve sis farı çerçevelerinde ufak dokunuşlar göze çarpıyor.

    Bunun yanı sıra, 2023 Corolla'da yeni tasarım alaşımlı jantlar ve üç yeni dış renk seçeneği de var..

    Hatchback ve Touring Sports gövde tipindeki üst donanım seviyelerinde bi-LED farlara ve adaptif uzun far sistemine yer verildi. GR Sport versiyonu da yeni tasarım 18 inç jantlar, sportif tamponlar ve yeni koltuklarla güncellendi.

    corolla

    2023 Corolla'da Toyota Safety Sense kapsamındaki güvenlik teknolojilerini yenileriyle birleştiren T-Mate paketi de var.

    Bu kapsamda yapılan iyileştirmeler arasında düşük hızda seyrederken gaz pedalının ani kullanımına tepki veren Acceleration Suppression, kavşaktan dönüş esnasında çarpışmadan kaçınma desteği, karşıdan gelen araçlara tepki veren acil durum direksiyon asistanı, yan çarpışmadan kaçınma ve virajda hızı azaltma gibi özellikler bulunuyor.

    Güncellenen Toyota Corolla ailesi 2023'ün ilk çeyreğinde Avrupa'da satışa sunulacak. Yeni Corolla'nın fiyatları henüz açıklanmadı.

    toyota corolla

    toyota corolla

    toyota corolla

    toyota corolla

    toyota corolla

    toyota corolla

    toyota corolla


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