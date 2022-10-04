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    2023 Toyota Corolla, yenilenen tasarımıyla tanıtıldı

    2023 Toyota Corolla, yenilenen tasarımıyla Japonya'da tanıtıldı. İşte otomobilin öne çıkan özellikleri.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 09:11
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    2023 Toyota Corolla, yenilenen tasarımıyla tanıtıldı

    Yıllardır Türkiye'de üretim yapan Japon marka Toyota'nın popüler modeli Corolla, ülkemizde de oldukça iyi satış rakamlarına sahip.

    Türkiye'de en çok satan otomobillerden biri olan Toyota Corolla'nın yeni versiyonu, Japonya'da görücüye çıktı.

    Genel olarak, 2023 Toyota Corolla'nın tasarımında çok fazla bir değişiklik yok. Ön tarafta C formuna sahip yeni far grubu ve yeni ızgara tasarımı dikkat çekiyor.

    Yeni Toyota Corolla teknik detaylar

    2018’den beri piyasada olan 12. nesil araç, yenilemeyle birlikte daha iyi bir elektrik motoruna sahip 1.8 litrelik hibrit üniteyle ve 1.5 - 2.0 litrelik daha iyi yakıt tüketimi sağlayan benzinli ünitelerle karşımıza çıkıyor.

    toyota corolla

    İç mekanda ise makyajla birlikte 8 inçlik multimedya ekranı yerine 10.5 inçlik kablosuz Apple CarPlay desteğine sahip multimedya ekranı opsiyonlar arasında bulunuyor.

    2023 Toyota Corolla fiyatı

    Yeni Toyota Corolla'nın klasik sedan versiyonu 13 bin 700 ila 20 bin 700 dolar arasında fiyat etiketine sahip. Station wagon Corolla ise 14 bin 200 ila 21 bin dolar arasında satışa sunulacak.

    Aracın sportif versiyonu olan hatchback'in fiyatları ise 15 bin 100 ila 20 bin dolar arasında değişiyor.

    toyota corolla

    toyota corolla

    toyota corolla

    toyota corolla

    toyota corolla

    2023 Toyota Corolla, yenilenen tasarımıyla tanıtıldı #7

    toyota corolla

    toyota corolla


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