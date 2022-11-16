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    2023 Toyota Prius tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri

    Markanın yeni tasarım diline geçiş yapan 2023 Toyota Prius, resmi olarak görücüye çıktı. Otomobildeki değişikliklere yakından bakıyoruz.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2022 - 13:52
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 13:57
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    2023 Toyota Prius tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri

    Toyota'nın bir süredir gündemde olan 2023 Prius modelinin üzerindeki örtü kalktı. Japon firma, yeni tasarım dilini benimsediği otomobilini tanıttı.

    Yeni Toyota Prius, Japon üreticinin ikinci nesil TNGA (GA-C) platformu üzerine inşa edildi. Otomobil, her ne kadar coupe benzeri aerodinamik tasarımını korusa da önceki modele göre daha modern bir tasarıma kavuştu.

    Toyota Prius iç mekan

    Çok fonksiyonlu direksiyon simidinin arkasındaki 7 inçlik TFT LCD gösterge paneli, sürücünün görüş açısına uygun bir yükseklikte konumlandırılıyor.

    Konsolun merkezinde ise geniş bir dokunmatik multimedya ekranına yer veriliyor. Alt kısımda ise klima kontrolleri, USB girişleri, 12V güç soketi ve küçük bir vites topuzu bizleri karşılıyor.

    2023 Toyota Prius tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri #1

    2023 Toyota Prius teknik detaylar

    2023 Toyota Prius, Avrupa'da sadece şarj edilebilir hibrit (PHEV) sistemle tercih edilebilecek. Daha fazla güç ve daha iyi verimlilik sunduğu belirtilen hibrit sistem, 111 kW (148 hp) güç üreten 2.0 litre dört silindirli benzinli motor ve ön aksta konumlanan 120 kW (160 hp) elektrik motordan güç alıyor. Bu sistem Prius'a toplamda 220 hp güç sağlıyor

    Yeni Prius'ta, önceki modelde kullanılan 8.8 kWsa kapasiteli batarya yerine 13.6 kWsa batarya kullanılıyor. Japon üretici, yeni Prius'un saf elektrikli sürüş menzilinin eskiye göre yüzde 50 arttığını söylüyor.

    Bir diğer ilginç detay ise aracın opsiyonel olarak sunduğu güneş panelleri. Bu panellerin aracın menzilini etkileyip etkilemeyeceği henüz Toyota tarafından belirtilmedi.

    Yeni Prius'un fiyatı da henüz açıklanmadı. Toyota, ilerleyen günlerde modelin tüm detaylarını açıklayacak.

    toyota prius

    toyota prius

    toyota prius

    toyota prius


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