2023 Toyota Tacoma ilk kez görüntülendi

Toyora'nın 2015'ten beri piyasada olan pick-up modeli Tacoma, 2023 yılı versiyonuyla yeniden karşımıza çıkmak için gün sayıyor.

2015'ten beri piyasada olan orta boy pick-up modeli Toyota Tacoma, çok yakında üçüncü kez yenilenerek satışa sunulacak.

2023 model yılı gibi erken bir tarihte gelmesi plananlanan model, Las Vegas'ta ilk defa casus kameralara yakalandı. Gelen bilgilere göre, kılık değiştirmiş prototipin turboşarjlı bir motora sahip olduğu söyleniyor.

Bu da doğal emişli 2.7 litrelik dört silindirli ve 3.5 litrelik V6'nın bir turbo motorla değiştirileceği anlamına geliyor. Söz konusu ünite, Toyota/Lexus modellerinde halihazırda kullanılıyor.

2023 Tacoma'nın Tundra, Land Cruiser ve yeni LX ile paylaşılan TNGA-F platformuna geçmesi bekleniyor.

Hatta ve hatta Toyota, önemli maliyet tasarrufları kazanmak adına Hilux ve Tacoma'yı tek bir modelde birleştirmeyi ve 4Runner SUV'yi aynı mimari üzerine inşa etmeyi bile planlıyor.

Ancak bu modellerin daha büyük araçlarda bulunan 10 vitesli otomatik şanzımanı alıp almayacağı kesinleşmedi.

TASARIMDA YOĞUN KAMUFLAJ

Yukarıdaki fotoğrafta da gördüğünüz gibi Toyota, tasarımı tamamen gizlemek için yeni pick-up modelinde oldukça yoğun bir kamuflaj kullanıyor, fakat ön yüze bakılırsa daha küçük bir Tundra havası var.

Bu arada bagaj kapağının altından sarkıtılan şey, yüksek ihtimalle Tundra'yı yansıtmak adına arka süspansiyon kurulumunu gizlemek için yerleştirildi.

Şimdilik yeni Toyota Tacoma hakkında çok fazla bir detay yok. Ancak otomobilin tanıtım tarihinin yaklaştığı gelecek aylarda, daha fazla ayrıntı ortaya çıkacaktır.



