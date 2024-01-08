2023 yılında Türkiye'de en çok satılan 10 otomobil

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılında yıllık bazda yüzde 57,4 büyüdü.
Böylece sektörde ilk kez 1 milyon rakamı aşılarak 1 milyon 232 bin 635 satışa imza atıldı. Daha önce en yüksek satış 983 bin 720 adetle 2016'da yapılmıştı.
Otomobil satışları, 2023 yılı ocak-aralık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63,2 artarak 967 bin 341 adet, hafif ticari araç satışları da yüzde 39,2 artışla 265 bin 294 adet oldu.
Zirvede Egea var
2023 yılında en çok tercih edilen otomobil, tahmin edilebileceğiniz gibi Fiat Egea Sedan oldu.
Bu otomobili Renault Clio takip etti. Fiat, Renault ve Peugeot, ilk on sıraya iki model birden sokmayı başardı.
Türkiye'nin ilk seri üretim elektrikli otomobili Togg T10X V2, listenin dokuzuncu sırasında yer aldı.
2023 yılında en çok satılan 10 model
Fiat Egea Sedan - 80 bin 768
Renault Clio - 58 bin 581
Fiat Egea Cross - 41 bin 030
Renault Megane - 34 bin 887
Toyota Corolla - 30 bin 276
Dacia Duster - 24 bin 065
Hyundai i20 - 20 bin 919
Opel Corsa - 20 bin 840
Togg T10X V2 - 19 bin 583
Peugeot 3008 - 18 bin 048
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