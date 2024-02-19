2023'te Avrupa'da en çok satış yapan otomobil markaları AB ülkelerinde 2023 yılındaki otomobil satışlarında zirvedeki markalar belli oldu.

AA & Ensonhaber

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), 2023'te Avrupa Birliği'ndeki otomobil satış verilerini yayınladı.

AB otomobil pazarı, 2022 yılına kıyasla geçen yıl yüzde 13,9'luk büyüdü ve toplamda 10.5 milyon satış rakamına ulaştı.

En çok satış yapan markalar

AB ülkelerinde 2023 yılındaki otomobil satışlarında Volkswagen Grubu 3 milyon 324 bin 705 adetle ilk sırayı aldı.

Şirketin piyasadaki toplam payı yüzde 25,9'u buldu. Onu en yakın 2 milyon 128 bin 625 adetle Stellantis Grubu izledi. Bu grubun pazar payı yüzde 18,2 seviyesinde kaydedildi.

Renault Grubu ise 1 milyon 242 bin 293 adet otomobil satışıyla yüzde 9,7 paya ulaştı.

Zirvede Volkswagen var

Marka bazlı ele alındığında geçen yıl AB'de satış lideri marka 1 milyon 357 bin 139 adetle Alman otomobil üreticisi Volkswagen oldu.

Toyota, 828 bin 484 satışla ikinci, 733 bin 176 satışla Audi üçüncü oldu. Ardından 728 bin 991 satışla BMW ve 682 bin 498 adetle de Mercedes sıralandı.

Geçen yıl Tesla'nın AB'deki satışları ise 366 bin 326 seviyesinde kayıtlara geçti.

Elektrikli otomobil satışlarında Tesla, Volkswagen ve Renault, en önemli markalar olarak öne çıkıyor.