2023'te B sınıfı ehliyet almanın maliyeti 10 bin TL'yi aşacak

Ehliyet harçlarına ve kurs ücretlerine gelecek zamlarla birlikte yeni yılda ehliyet almanın maliyeti artacak.

Sıfır otomobillerde sürekli artan fiyatlar vatandaşları zorlarken, yeni yılda bu otomobilleri kullanabilmek için alınması gereken ehliyetler de zamlanacak.

Ehliyet alma sürecinde kurs ücretleri, harç ücreti ve sınav ücreti gibi pek çok ödeme gerçekleştiriliyor.

Gelecek yıldan itibaren ise harç ücretleri zamlanacak. Ayrıca ehliyet kursuna kayıt olabilmek için daha fazla para ödemeniz gerekecek.

2022'de B sınıfı ehliyetin maliyeti

Ehliyet harçlarına ve kurs ücretlerine gelecek zamlarla birlikte yeni yılda ehliyet almanın maliyeti artacak. 2022 yılı itibarıyla B sınıfı yeni bir ehliyet alabilmek için ödemeniz gereken ücretler şöyle:

Harç Ücreti: 1.116,90 TL

1.116,90 TL Değerli Kağıt Bedeli: 280 TL

280 TL Vakıf Payı: 65 TL

65 TL Sınav giriş ücreti: 120 TL

Direksiyon sınav ücreti: 160 TL

Ortalama sürücü kursu fiyatı: 2 bin 900 TL

Toplam: 4 bin 641 TL

B sınıfı ehliyetin maliyeti 10 bin TL'yi aşacak

2023 yılında ehliyette kurs, harç ve sınav bedelleri artıyor. 2023 yılında B sınıfı ehliyet harcı 1.116 liradan 2 bin 489 liraya yükselecek.

Yeni sürücü kursu ücretlerinin ise gelecek zamlarla birlikte ilden ile değişmekle birlikte 7 bin ila 7 bin 500 TL arasında olacağı konuşuluyor.

Sınav ve harç bedellerine bir de sürücü kursunun eğitim ücreti de eklenince, B sınıfı ehliyet almak için 10 bin liradan fazla ücreti gözden çıkarmak gerekecek.

Zam gelmeden ehliyet almak isteyenler, aralık ayında kurs kontenjanlarını doldurdu. Ancak yer bulamayanlar, 2023'ten itibaren zamlı ücretleri ödemek zorunda kalacak.

2023 yılı için belirlenen bu sürücü kursu ücretleri bir yıl boyunca sabit kalacak. Artan sürücü kursu ve harç ücretleri nedeniyle vatandaşların ehliyet almakta zorlanacağı ifade ediliyor.