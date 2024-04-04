2023'te dünyada en çok otomobil satan markalar belli oldu
ensonhaber.com

Car Industry Analysis, “Küresel Çapta En Çok Satış Yapan Otomobil Markaları” isimli bir liste yayınladı. Bu liste, geçen yıl en çok satış yapan otomobil üreticilerini gösteriyor.

Listeye baktığımızda, Japon otomobil üreticisi Toyota'nın açık ara zirvede olduğunu görüyoruz.

Şirket, geçtiğimiz yıl 9 milyon 483 bin 173 araç satarak rakiplerine ciddi fark atmış durumda.

İkinci sırada yer alan Alman üretici Volkswagen'in satışları ise 5 milyon 276 bin 200 adet seviyesinde gerçekleşti.

2023'te en çok satan 10 marka

Toyota - 9.483.173

Volkswagen - 5.276.200

Ford - 4.246.000

Hyundai - 3.993.179

Honda - 3.854.000

Nissan - 3.290.271

Kia - 3.087.384

Suzuki - 3.072.824

BYD - 2.885.066

Chevrolet - 2.790.000