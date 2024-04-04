2023'te dünyada en çok otomobil satan markalar belli oldu

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Car Industry Analysis, “Küresel Çapta En Çok Satış Yapan Otomobil Markaları” isimli bir liste yayınladı. Bu liste, geçen yıl en çok satış yapan otomobil üreticilerini gösteriyor.
Listeye baktığımızda, Japon otomobil üreticisi Toyota'nın açık ara zirvede olduğunu görüyoruz.
Şirket, geçtiğimiz yıl 9 milyon 483 bin 173 araç satarak rakiplerine ciddi fark atmış durumda.
İkinci sırada yer alan Alman üretici Volkswagen'in satışları ise 5 milyon 276 bin 200 adet seviyesinde gerçekleşti.
2023'te en çok satan 10 marka
Toyota - 9.483.173
Volkswagen - 5.276.200
Ford - 4.246.000
Hyundai - 3.993.179
Honda - 3.854.000
Nissan - 3.290.271
Kia - 3.087.384
Suzuki - 3.072.824
BYD - 2.885.066
Chevrolet - 2.790.000
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