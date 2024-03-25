2023'te dünyada en çok üretilen otomobiller belli oldu

Fransız otomotiv araştırma şirketi Inovev, 2023 yılına ilişkin otomobil üretim ve tescil verilerini paylaştı.
Paylaşılan rapora göre, 2023'te dünyada en çok üretilen otomobiller de ortaya çıktı.
En çok Tesla Model Y üretildi
Tesla Model Y, 2023'te en çok üretilen ve satılan otomobil modeli oldu. Onu Toyota'nın RAV4 modeli ve Ford'un F Serisi takip etti.
Seri üretimde 5 otomobili bulunan Tesla, bunlardan iki tanesini ilk 10 içerisine sokmayı başardı.
Toyota ise dünyanın en çok üretilen 10 otomobilinden 4'üne sahip olarak dünyanın en çok tercih edilen otomobil markası oldu.
2023'te en çok üretilen 10 otomobil
Geçtiğimiz yıl en çok üretilen 10 otomobil ve üretim adetleri şu şekilde:
Tesla Model Y - 1 milyon 137 bin 885
Toyota RAV4 - 989 bin 517
Ford F Serisi - 933 bin 198
Toyota Corolla - 869 bin 228
Honda CR-V - 679 bin 832
Ram Trucks - 651 bin 581
Toyota Hilux - 646 bin 975
Toyota Camry - 645 bin 915
BYD Song - 645 bin 264
Tesla Model 3 - 636 bin 519
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