2023'te dünyada en çok üretilen otomobiller belli oldu 2023'te dünyada en çok üretilen otomobiller açıklandı. İşte zirvedeki modeller.

ensonhaber.com

Fransız otomotiv araştırma şirketi Inovev, 2023 yılına ilişkin otomobil üretim ve tescil verilerini paylaştı.

Paylaşılan rapora göre, 2023'te dünyada en çok üretilen otomobiller de ortaya çıktı.

En çok Tesla Model Y üretildi

Tesla Model Y, 2023'te en çok üretilen ve satılan otomobil modeli oldu. Onu Toyota'nın RAV4 modeli ve Ford'un F Serisi takip etti.

Seri üretimde 5 otomobili bulunan Tesla, bunlardan iki tanesini ilk 10 içerisine sokmayı başardı.

Toyota ise dünyanın en çok üretilen 10 otomobilinden 4'üne sahip olarak dünyanın en çok tercih edilen otomobil markası oldu.

2023'te en çok üretilen 10 otomobil

Geçtiğimiz yıl en çok üretilen 10 otomobil ve üretim adetleri şu şekilde:

Tesla Model Y - 1 milyon 137 bin 885

Toyota RAV4 - 989 bin 517

Ford F Serisi - 933 bin 198

Toyota Corolla - 869 bin 228

Honda CR-V - 679 bin 832

Ram Trucks - 651 bin 581

Toyota Hilux - 646 bin 975

Toyota Camry - 645 bin 915

BYD Song - 645 bin 264

Tesla Model 3 - 636 bin 519