2023'te küresel elektrikli otomobil satışları 13 milyonu aştı Pazar araştırma firması Rho Motion'a göre, tamamen elektrikli ve plug-in hibrit araçların küresel satışları 2023'te 13.5 milyon adedi geçti.

ensonhaber.com

Son yıllarda elektrikli otomobil satışları artmaya devam ederken, birçok marka geçtiğimiz yıl rekor satışlara ulaştı.

Pazar araştırma şirketi Rho Motion'ın raporuna göre, 2023 yılında tam elektrikli ve plug-in hibrit araçların (PHEV) dünya genelindeki satışları yüzde 31 oranında artış gösterdi.

Bu artış, 2022'de kaydedilen yüzde 60'lık büyüme oranına kıyasla daha yavaş bir tempo gösteriyor.

Rho Motion yöneticisi Charles Lester, bu tür büyüyen pazarlarda büyüme hızının yavaşlamasının normal olduğunu belirtti ve her yıl iki kat büyüme beklentisinin gerçekçi olmadığını ifade etti.

Bu yıl satışlar yüzde 30 artabilir

Rho Motion, 2024 yılı için elektrikli araç satışlarında yüzde 25 ila yüzde 30 arasında bir artış öngörüyor.

2023 yılında dünya genelinde satılan 13,5 milyon elektrikli aracın büyük bir kısmını, 9,5 milyon adet ile tamamen elektrikli araçlar (BEV) oluşturdu. Geri kalan kısım ise plug-in hibrit araçlardan (PHEV) oluştu.

BEV satışları coğrafi olarak farklılık gösterdi; ABD ve Kanada'da yüzde 50'lik bir artış yaşanırken, Avrupa ve Çin'de bu artış sırasıyla yüzde 27 ve yüzde 15 olarak gerçekleşti.