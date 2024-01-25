2023'te trafikteki 1000 otomobilden 5'i elektrikli oldu 2023 yılında trafiğe kayıtlı elektrikli otomobillerin sayısı, bir önceki yıla kıyasla 5,5 katına ulaşarak 80 bin 43'e yükseldi ve trafikteki her 1000 otomobilden 5'i elektrikli olarak kayıtlara geçti.

AA & Ensonhaber

Geçen yıl, 2022'ye kıyasla trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 80,3 artarak 2 milyon 290 bin 280, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 10,9 azalarak 31 bin 721 oldu.

Böylece 2023'te trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 258 bin 559 artış gerçekleşti.

Elektrikli araç sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl kayıtlı elektrikli otomobil sayısında önemli artış gözlendi.

Elektrikli otomobillerin kayıtlara girdiği ilk yıl olan 2011'de 24 elektrikli araç trafiğe kayıtlı iken, bu sayı 2018'de 952'ye ulaştı.

Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısında 1000 barajı 2019'da aşılırken, bu sayı 2020'de 2 bin 797'ye, 2021'de 6 bin 267'ye ve 2022'de 14 bin 552'ye yükseldi.

Geçen yıl sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı elektrikli otomobillerin sayısı 2022'ye kıyasla yaklaşık 5,5 katına çıkarak 80 bin 43 oldu.

Elektrikli otomobillerin kayıtlı otomobiller içindeki payı yüzde 0,5 olarak hesaplandı. Bir önceki yıl bu oran yüzde 0,1'di.

Böylece 2022'de trafikteki her 1000 otomobilden 1'i elektrikli iken geçen yıl her 1000 otomobilden 5'i elektrikli oldu.

Trafiğe 2022'de 8 bin 312 elektrikli otomobilin kaydı yapıldı. Bu sayı 2023'te 65 bin 558 olarak hesaplandı.

2022'de elektrikli otomobillerin kaydı yapılan otomobiller içindeki payı yüzde 1,5 iken geçen yıl yüzde 6,9'a çıktı.