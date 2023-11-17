2023'te Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller ODMD’nin açıkladığı verilere göre ekim ayında ve geride bıraktığımız 10 ayda ülkemizde en çok satılan elektrikli modelleri listeledik.

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre, 2023 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2022 yılı Ekim ayına göre yüzde 55,4 artarak 101 bin 367 adet olarak gerçekleşti.

Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74,1 artarak 82 bin 611 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 5,5 artarak 18 bin 756 adet seviyesine geldi.

Ekim 2023’te elektrikli otomobil satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1013 artarak 9 bin 832 adet oldu.

Ekimde en çok satılan elektrikli araçlar

Ekim 2023 döneminde en çok satan elektrikli otomobil 3 bin 567 adet ile Togg T10X oldu. Listenin tamamı şu şekilde:

TOGG T10X V2 - 3,567 ADET

RENAULT MEGANE E-TECH - 1,075 ADET

SKYWELL ET5 – 620 ADET

MG MG4 – 603 ADET

TESLA MODEL Y – 500 ADET

İlk 10 ayda en çok satan elektrikli araçlar

Ocak - ekim döneminde Türkiye’de toplamda 48 bin 883 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Hibrit satışlar ise 78 bin 387 adet oldu.

Ocak-Ekim 2023 döneminde en çok satılan elektrikli araçlar şu şekilde:

TESLA MODEL Y – 10,700 ADET

TOGG T10X V2 - 9,171 ADET

MG MG4 – 2,167 ADET

RENAULT MEGANE E-TECH - 2,093 ADET

SKYWELL ET5 – 2,041 ADET

Geçen yıl sonunda Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı 14 bin 552 iken bu yılın eylül sonunda bu rakam 3,5 katına çıkarak 51 bin 219'a ulaştı.