2023'ün ilk çeyreğinde en çok elektrikli araç satan markalar 2023’ün ilk çeyreğinde hangi üreticinin kaç adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştirdiği açıklandı.

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Son zamanlarda elektrikli otomobil satışları artmaya devam ediyor ve birçok marka, bu pazara dev yatırımlar yapmaya başladı.

Küresel otomobil satışlarında 2023’ün ilk çeyreğinde hangi üreticinin kaç adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştirdiği açıklandı.

En çok satan markalar

İlk sıradaki Tesla, 2023’ün ilk çeyreğinde rekor kırarak 422 bin 875 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştirdi ve satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36 arttı.

Tesla'nın hemen arkasında ise Çinli otomobil üreticisi BYD yer alıyor. Şirket, hem elektrikli SUV hem spor hem de kompakt modelleriyle Avrupa pazarında da rekabetçi olmak için bu yıl İngiltere’de satış yapmaya başlamıştı.

BYD, 2023’ün ilk çeyreğinde 264 bin 647 araç satışı gerçekleştirerek Tesla’dan sonra en çok otomobil satan ikinci otomobil üreticisi oldu. Bunun yanı sıra BYD, geçen seneye oranla satışlarını yüzde 85 oranında arttırdı.

Global pazarda en çok elektrikli otomobil satan üçüncü şirket ise Volkswagen oldu. VW, 140 bin 852 adet elektrikli otomobil satarak geçen seneye oranla yüzde 43 oranında satışlarını arttı.