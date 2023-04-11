2023'ün ilk çeyreğinde Türkiye'de en çok satılan SUV modelleri Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2023 yılında ülkemizde en çok satılan SUV modellerini listeledik.

ensonhaber.com

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 oranında artarak 175 bin 421 adet olarak gerçekleşti.

Dünya genelindeki rakamlara baktığımızda, artık otomobillerde daha çok SUV modellerinin tercih edildiğini görüyoruz.

Ülkemizde her ne kadar sedan modelleri ağırlıkta olsa da SUV segmentine olan ilgi her geçen gün artıyor.

Asfaltın yanı sıra farklı arazi koşullarında kullanılabilen SUV (Sport Utility Vehicle - Spor Amaçlı Taşıt) otomobiller, sürüş koşulları bakımında zengin bir yelpaze sunuyor.

2023 satışları gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen yüzde 46,6 payla SUV otomobiller oldu.

En çok satılan SUV modelleri

1. Fiat Egea Cross - 9.415

2. Dacia Duster - 7.379

3. Peugeot 3008 - 5.367

4. Volkswagen T-Roc - 4.084

5. Hyundai Bayon - 3.709

6. Peugeot 2008 - 3.338

7. Dacia Sandero Stepway - 3.240

8. Skoda Kamiq - 2.458

9. Opel Mokka 2.433

10. Opel Crossland 1.775