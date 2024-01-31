2024 Audi Q7 yeni tasarımıyla tanıtıldı: İşte fiyatı Birkaç ay içerisinde Avrupa pazarındaki yerini alacak Audi Q7'nin üzerindeki örtü kalktı. Ön kısımda yapılan değişikliklerle dikkat çeken otomobile yakından bakıyoruz.

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Alman otomobil devi Volkswagen'in lüks markası Audi, düzenlediği bir etkinlikte yeni Q7 modelini görücüye çıkardı.

Yenilenen SUV, makyajlı tasarımı ve teknik iyileştirmeleri ile Audi hayranlarını fazlasıyla memnun edecek gibi görünüyor.

2024 Audi Q7, bir yeni neslin başlangıcı olmasa da otomobilde ciddi bir makyaj içeriyor.

Özellikle dikkat çeken değişikliklerden biri, tamamen yenilenen ön ızgara tasarımı. Daha önce düz çizgilere sahip olan ızgara, şimdi bal peteği şeklinde bir görünüme kavuştu. Bu değişiklik, aracın alt havalandırmalarının da yeniden tasarlanmasına yol açtı.

2024 Audi Q7'nin far tasarımı ise önceki modellere benzer ancak bu sefer lazer destekli ve kişiselleştirilebilir özelliklere sahip HD Matrix teknolojisi ile donatıldı.

2024 Audi Q7 teknik detaylar

2024 Audi Q7'nin motor bölümünde büyük çaplı bir değişiklik yaşanmadı. Tüketiciler, birbirinden üstün birkaç motor seçeneği arasından tercih yapma şansına sahip.

Bu kapsamda, 3.0 litrelik dizel motor, 228 veya 282 beygir gücünde iki farklı versiyonla satılacak.

Bu seçenekleri yeterli bulmayanlar ise, 335 beygir gücündeki V6 motor ya da 500 beygir gücündeki 4.0 litrelik V8 motor arasından tercih yapabilecek.

Audi Q7 Avrupa fiyatı

Birkaç ay içinde Avrupa pazarına sunulacak olan otomobilin başlangıç fiyatı, 79 bin 300 euro olarak duyuruldu.

Aracın Türkiye'ye ne zaman geleceği henüz belirsizken, bugün itibarıyla mevcut modelin fiyatı 7,6 milyon TL.