2024 BMW M5 böyle görünecek

2024 BMW M5'in resmi olmayan render görselleri yayınlandı. işte otomobil hakkında öne çıkan detaylar.

Alman otomobil üreticisi BMW, yeni nesil M5 modelini şimdiye kadar yoğun kamuflajlarla karşımıza çıkarmıştı.

Genellikle piyasaya çıkmayan otomobillerin render görsellerini oluşturan Kolesa.ru, BMW M5'in nasıl görüneceğine dair bizlere ipucu verdi.

Yayınlanan render görsellerine baktığımızda, tampon kısmında oldukça büyük bir havalandırma alanının yer aldığını görüyoruz.

Bir önceki versiyona kıyasla aynı boyutlarda kalan böbrek ızgaranın ise tasarımlarında bazı değişikler var.

Yeni BMW M5'teki değişiklikler

Kolesa.ru tarafından paylaşılan görsellere göre aracın boyu bir önceki nesle göre biraz daha uzun olacak. Yan profilden baktığımızda genel hatlarıyla 5 Serisi'ne benzeyen aracın kapı kollarının da değiştiğini görüyoruz.

Arka tarafta ise devasa 4'lü egzoz çıkışları yer alıyor. Yeni BMW 5 Serisi, 4.4 litrelik çift turboşarjlı V8 motora sahip olmaya devam edecek.

Her ne kadar güç ünitesinin rakamları belli olmasa da otomobilin ortalama 650 beygir güç üretmesi bekleniyor.

Alman üreticinin yeni 5 Serisi'ni ne zaman tanıtacağı kesin olarak bilinmiyor. Önümüzdeki yılın başlarında tanıtılması beklenen otomobilin M5 versiyonunun Temmuz 2024'te satışa sunulacağı söyleniyor.