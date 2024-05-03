2024 Chery Tiggo 7 Çin'de satışa çıktı: İşte fiyatı Chery, 2024 model Tiggo 7 modelini satışa sundu. Üç farklı donanım seviyesiyle tercih edilebilen otomobilin fiyatı da belli oldu.

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2023, özellikle Çinli otomobil üreticileri için oldukça iyi geçti. Türkiye dahil birçok Avrupa ülkesinde satışlarını artıran Çinli üreticiler, bu yıl da oldukça iddialı.

Chery Grubu, 2023 yılında satışlarını yüzde 52,6 artırdı ve 1 milyon 881 bin 316 adet aracı kullanıcılarına teslim etti.

Makyajlı Chery Tiggo 7 Çin'de satışa çıktı

Chery, 2024 model Tiggo 7 modelini Çin'de satışa çıkardı. Arka kısmında değişiklik yapılmayan Tiggo 7'nin siyahtan gümüş renge geçiş yapan jantları dikkat çekiyor.

İç mekandaki en büyük değişim, 24.6 inçlik dijital kokpit ve yeni koyu kahverengi döşemeler olarak karşımıza çıkıyor.

Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi, acil fren sistemi ve doğru kalibrasyon hizmetleri gibi gelişmiş sürüş yardımı özelliklerini gerçekleştirmek için otomobile bir dış kamera ve üç ultrasonik radar eklendi.

Chery Tiggo 7'deki motor, maksimum 115 kW güç ve 230 Nm maksimum tork üretiyor.

2024 Chery Tiggo 7 fiyatı

Makyajlı Chery Tiggo 7, Çin'de 10 bin 300 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu