2024 Dacia Duster casus kameralara yakalandı İspanya'da hafif kamuflajla kameralara yakalanan 2024 Dacia Duster prototipi, otomobil hakkında bazı ipuçları veriyor.

ensonhaber.com

Dacia tarafından 2010 yılında tanıtılan Duster, 2 milyon satış adetine ulaşarak şirket tarihinde önemli bir başarıya ulaştı.

Üretim bandından ortalama her 63 saniyede bir Duster inerken, günde ortalama 1.000 adet Duster üretiliyor.

Türkiye, 152 bin 406 adetle, en fazla Duster satışı gerçekleşen 4'üncü ülke olarak dikkat çekiyor.

2024 Dacia Duster kameralara yakalandı

İspanya'da hafif kamuflajla kameralara yakalanan 2024 Dacia Duster prototipi, otomobil hakkında bazı ipuçları veriyor.

Aracın ön tarafına baktığımızda, yeni farların dikdörtgen şeklini aldığını görüyoruz. Otomobili yan taraftan incelediğimizde ise Dacia'nın aracın gerçek şeklini göstermemek adına kamuflajlara yer verdiği görülüyor.

Yeni Duster, CMF-B platformundan yükselecek ve iddialara göre göre mevcut modelden daha büyük olacak.

Güç aktarma organlarına geldiğimizde ise, yeni modelin Jogger'dan 1.3 litrelik hibrit, belki de şarj edilebilir hibrit varyantı gibi elektrikli aktarma organları alabileceği söz konusu.