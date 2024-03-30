2024 Dünyada Yılın Otomobili ödülünün kazananı belli oldu Dünyada Yılın Otomobil Ödülleri 2024, New York Otomobil Fuarı'nda sahiplerini buldu.

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Yılın en iyi otomobillerinin belirlendiği Dünya Otomobil Ödülleri’nin 2024 finalistleri açıklanmıştı.

2024 Dünyada Yılın Otomobil Ödülleri, New York Otomobil Fuarı'nda sahiplerini buldu. 5 dalda verilen ödüllere elektrikli otomobiller damgasını vurdu.

Yılın otomobili: KIA EV9

Dünyada Yılın Otomobili ödülün sahibi elektrikli Kia EV9 oldu ve aynı zamanda Dünyada Yılın Elektrikli Otomobili ödülünü de kazandı.

EV9, finalde BYD Seal/Atto 4 ve Volvo EX30 gibi rakiplerini geride bırakmayı başardı.

Hyundai Grubunun bir değer otomobili Hyundai Ioniq 5 N, Dünyada Yılın Performans Otomobili seçildi. Otomobil, finalde BMW M2 ve XM gibi rakiplerini saf dışı bıraktı.

Volvo EX30 ise BYD Dolphin ve Lexus LBX'i geçerek Dünyada Yılın Şehir Otomobili seçildi.

Dünyada Yılın Lüks Otomobili ödülünü, Mercedes E-Serisi ve EQE SUV'u geride bırakan BMW i5/5-Serisi elde etti.

Son olarak Toyota Prius, Ford Bronco ve Ferrari Purosangue'u geçerek Dünyada Yılın Otomobil Tasarımı ödülünü aldı.