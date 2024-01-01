2024 engelli araç limiti belli oldu: İşte ÖTV muafiyetinde üst limit 2024 yılında geçerli olacak engelli araç limiti açıklandı. Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğe göre ÖTV muafiyetinde üst limit güncellendi.

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Yeniden değerlendirme oranının belirlenmesi sonrasında 2024 yılına ait vergiler netlik kazanmıştı.

Bununla birlikte, kısa bir süre önce 2024 yılı için engelli taşıt alımında yararlanabilecekleri istisna tutarında da güncellemeye gidildi.

Engelli araç alımında uygulanan ÖTV muafiyeti üst limiti artırıldı. Buna göre, 2023 yılında 1 milyon 4 bin 200 lira olan ÖTV istisnası tutarı, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yüzde 58,46 artışla 1 milyon 591 bin 200 liraya yükseldi.

ÖTV muafiyetli araç hakkından, yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar yararlanabiliyor.

Yüzde 90 ve üzeri engele sahip kişiler için bir yaş sınırlaması yok ve belirleyeceği kişiler de aracı kullanabiliyor.

Aile bireyleri de kullanabilir

Engelli kişi 18 yaşının altında veya araç kullanamayacak durumda ise aile bireylerine bu aracı kullanma hakkını tanınıyor. Ayrıca yine bu kişiler, aracın satın alım işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

ÖTV muafiyetli araç alımından şehit eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus yararlanabiliyor.

5 yıl boyunca satışı yasak

ÖTV muafiyetli araçlar 5 yıl boyunca satılamıyor ve devredilemiyor. Aynı zamanda ÖTV muafiyetinden yararlanan kişi, 5 yıllık süre içinde 2. bir araç satın alamıyor.

ÖTV muafiyetli araç alımında motor silindir hacmi 1600cc ve altı binek otomobiller ile 2800cc ve altı hafif ticari ve tüm motosikletler tercih edilebiliyor.