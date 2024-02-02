2024 Fiat Panda ilk kez görüntülendi: İşte özellikleri Bu yıl piyasaya sürülmesi beklenen yeni Fiat Panda, ilk kez casus kameralara yakalandı. Otomobil hakkında tüm bilinenleri derledik.

ensonhaber.com

Fiat Panda, İtalyan otomobil üreticisi Fiat'ın 1980'lerin başında tanıttığı kompakt şehir otomobili modeli olarak dikkat çekiyor.

İlk kez 1980 yılında Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Panda, özellikle pratik tasarımı, ekonomik yakıt tüketimi ve şehir içi kullanım için uygunluğuyla dikkat çekti.

Fiat Panda, Avrupa'da satışa sunulan en eski otomobillerden biri olarak bilinirken, şu anki versiyonu 2011 yılından beri piyasada. Ancak yeni model çok yakında geliyor.

İlk defa görüntülendi

Casus kameralara yakalanan Fiat Panda, dış kısımda ufak tefek değişiklere ev sahipliği yapacağını gösteriyor.

aylaşılan görüntüler, Fiat Panda'nın mevcut modellerinde tercih edilecek siyah renkli plastik tampon kısmının gideceğini gösteriyor.

Marka, bunun yerine gövde rengiyle boyanmış bir tampon tasarımı kullanmaya başlayacak.

İç kısım

Yeni Fiat Panda'nın iç mekanına yönelik görsele baktığımızda, önemli değişikliklerin yapıldığını görüyoruz.

Bu değişikliklerden biri, gösterge panelinin dijitalleşmesi. Ayrıca, mevcut modellerde orta konsoldan yukarı doğru çıkan bilgi-eğlence ekranı, makyajlı modelde yer almıyor.

Şirket, yeni modelde bilgi-eğlence ekranını ön konsola entegre etmiş gibi görünüyor.

Direksiyon tasarımı da modern bir görünüme kavuştu ve daha fazla kontrol düğmesine ev sahipliği yapıyor.

Yeni Fiat Panda için geri sayım

Fiat'ın yeni nesil Panda modelini bu yıl tanıtması bekleniyor. 2024 Panda'nın aynı zamanda Seicento'nun yeniden canlandırılmasını destekleyen e-CMP2 platformunun bir uyarlamasını kullanması bekleniyor.

Bu platform, Jeep Avenger ve gelecekteki bir Alfa Romeo modeli de dahil olmak üzere diğer modellerde de kullanılacak.

Fiat büyük olasılıkla tamamen elektrikli bir versiyon tanıtacak, ancak küçük bir benzinli motorla hafif hibrit bir model de olması bekleniyor.

Tamamen elektrikli Panda'nın 25 bin eurodan daha düşük bir fiyatla satışa sunulacağı belirtiliyor.

Türkiye'de sadece 70 beygir gücündeki 1.0 litrelik hibrit motor seçeneği ile satılan Fiat Panda'nın, bu motor seçeneğini koruması bekleniyor.

Yeni Fiat Panda hakkında şimdilik başka bir gelişme yok. Detaylar geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.