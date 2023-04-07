2024 Jeep Wrangler tanıtıldı! İşte öne çıkan özellikler Jeep, 2024 model Wrangler'i tanıttı. Arazi özellikleriyle donatılan otomobilin özelliklerine yakından bakıyoruz.

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Üretildiği ilk günden bu yana 2 milyonun üzerinde satış adedine imza atan ve geçtiğimiz yıllarda yeni modelini ülkemizde de satışa çıkaran Jeep Wrangler, 2024 model yılına güncellendi.

ABD'li otomotiv devi Chrysler'ın arazi aracı markası Jeep, düzenlediği bir etkinlikte 2024 model Wrangler'i tanıttı.

2024 Jeep Wrangler neler sunuyor

2024 Jeep Wrangler'ın iç mekanına baktığımızda, bizleri 12,3 inç büyüklüğünde dokunmatik bir bilgi-eğlence ekranı karşılıyor.

Orta konsoldaki klima kontrol bölümünün altında, aracın arazi özelliklerinin kontrol edilmesini sağlayan butonlar yer alıyor.

Jeni Jeep Wrangler, birden fazla motor seçeneğiyle satışa sunulacak. Bunlardan bir tanesi turboşarjlı 2.0 litrelik dört silindirli, 3.6 litrelik V6 motor, diğeri bir tanesi 2.0 litrelik turbo hibrit motor ve sonuncusu da 6.4 litrelik Hemi V8 motor olarak dikkat çekiyor.

Tüm modeller 8 ileri otomatik şanzıman ile geliyor. Ancak V6 motorlu versiyonlarda 6 ileri vitesli manuel şanzıman da bulunuyor.

2024 Jeep Wrangler için herhangi bir fiyat açıklaması ve çıkış tarihi paylaşılmadı.