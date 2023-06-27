2024 makyajlı Kia Sorento böyle görünecek Yenilenen Kia Sorento'nun render görüntüleri oluşturuldu. İşte otomobil hakkında tüm bilinenler.

Yenilenen Kia Sorento'nun testleri son hızla devam ediyor. Daha önce ortaya çıkan casus fotoğraflar baz alınarak aracın render görüntüleri oluşturuldu.

Ön tarafın yeni radyatör ızgarası ve dikey farlarla oldukça yeni bir tasarıma kavuştuğunu görüyoruz.

Tamponun alt kısmında ve alt ızgarada da çeşitli değişiklikler göze çarpıyor.

Motor seçenekleri belirsiz

Kia Sorento SUV, Amerika Birleşik Devletleri spesifikasyonunda 193 beygir gücü üretiyor ve bunu atmosferik 2.5 litrelik dört silindirlisi ile başarıyor.

Ancak 2024 model Sorento'nun hangi motor seçenekleriyle satışa sunulacağı şu an için belirsiz.