2024 makyajlı Volkswagen Golf tanıtıldı: İşte özellikleri Alman otomotiv devi Volkswagen, merakla beklenen 2024 Golf modelinin üzerindeki örtüyü kaldırdı. Otomobilin özelliklerine yakından bakıyoruz.

ensonhaber.com

Golf, yarım asırlık tarihi süresince toplamda 37 milyon adet satış rakamına ulaşarak, Volkswagen için büyük bir başarıya imza attı.

1974 yılından itibaren üretilen ve Volkswagen'in en çok satan modelleri arasında yer alan Golf, 2024 yılında makyajlandı.

Alman otomotiv devi, merakla beklenen 2024 Golf modeli resmen tanıttı. Tasarımı çok fazla değişmeyen otomobilin özelliklerine yakından bakalım.

Yeni Volkswagen Golf neler sunuyor

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, tasarım olarak çok fazla değişiklik yok. Ancak az da olsa göze çarpan detaylar mevcut.

Örneğin, artık tüm modellerde farlar standart LED olarak sunulacak. Bu değişiklik, ışıklandırma tasarımlarının da yeniden şekillendirilmesini gerektirdi.

Ön tamponda küçük değişiklikler yapılırken, ön bölümdeki alt ızgara şimdi iki yatay çıta ile dikkat çekiyor.

Avrupa'daki Golf modellerinde, donanım seviyesine bağlı olarak artık aydınlatılmış bir Volkswagen logosu da bulunacak.

İç mekan detayları

Golf'ün en önemli yenilikleri iç mekanda gerçekleşmiş durumda. Yeni model, donanım ve yazılım açısından önemli güncellemelere sahip.

"MIB4" adı verilen yeni yazılım sistemi ile donatılan bilgi ve eğlence sistemi, kullanıcılara 10.4 inç ve 12.9 inç ekran büyüklükleri seçenekleri sunuyor.

Bu güncelleme, kullanıcı deneyimini daha da zenginleştirerek, aracın iç mekanını daha fonksiyonel ve teknolojik bir hale getiriyor.

Volkswagen mühendisleri, multimedya sisteminin grafiklerini yenileyerek kullanıcı deneyimini geliştirdi. Ayrıca, dokunmatik tuşlar artık aydınlatmalı, bu da kullanım kolaylığını artırıyor.

Kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alan ekip, direksiyon üzerindeki dokunmatik tuşları da fiziksel tuşlarla değiştirdi.

Bu yeni modelle birlikte gelen yeniliklerden biri de sesle kontrol sistemi olacak. Cerence ve ChatGPT ile iş birliği içinde geliştirilen bu sesli asistan, ChatGPT'nin yeteneklerini kullanarak kullanıcıların sorularına cevap verecek.

Bu teknoloji, sürücü ve yolculara daha etkileşimli ve akıllı bir araç deneyimi sağlayacak.

Motor seçenekleri

2024 Volkswagen Golf; 6'sı benzinli, 2'si dizel, 2'si yarı hibrit ve 2'si PHEV olmak üzere tam 12 farklı motor seçeneği ile yollara çıkacak.

Türkiye'de mevcut olan 1.0 TSI ve eTSI motor seçeneklerinin Yeni Golf modelinde de yer alması muhtemel görünüyor.

Ancak, açıklanan motor seçenekleri arasında dikkat çeken bir diğer alternatif 1.5 TSI motor. Bu motorun 115 ve 150 beygir gücünde iki farklı versiyonu bulunuyor.

Daha güçlü bir seçenek olarak, Türkiye pazarında henüz bulunmayan 2.0 TSI motor da var. Bu motor, 7 ileri DSG şanzıman ile eşleştirildi ve standart olarak AWD (dört tekerlekten çekiş) seçeneği ile geliyor. Bu kombinasyon, araca 204 beygir güç kapasitesi sağlıyor.

Performans odaklı bir model olan Golf GTI ise motor gücünde bir artışa tanık oluyor. Daha önce 245 beygir güç üreten bu model, artık 265 beygir güç üretebilecek.

Türkiye pazarında bulunmayan dizel seçenekler, 2.0 TDI motorları içeriyor. Bu motorlar, 115 ve 150 beygir güç üretebilen versiyonlarla sunuluyor.

Ancak, Volkswagen'in dizel motorlarda AWD (dört tekerlekten çekiş) seçeneğini artık sunmayacağı belirtiliyor.

Türkiye'de satışta olan 1.5 eTSI motor seçeneği ise hem 115 hem de 150 beygir güç versiyonları ile piyasada yer almaya devam edecek.

Volkswagen, bu motorun yakıt tüketimini optimize ederek, 100 kilometre başına sadece yarım litre yakıt tüketimine ulaşmasını sağladığını iddia ediyor.

Volkswagen'in model yelpazesinde, şarj edilebilir hibrit teknolojisine sahip iki model bulunuyor. Bu modeller, "eHybrid" olarak adlandırılıyor ve 1.5 TSI evo2 motorunu bir elektromotor ile birleştiriyor.

İçten yanmalı motor, tek başına 150 beygir güç ve 250 Nm tork üretebilirken, eklenen elektromotor 115 beygir güç üretebiliyor.

Bu iki motor, 6 ileri DSG şanzıman ile eşleştirildiğinde toplamda 204 beygir güç ve 350 Nm tork üretme kapasitesine sahip.

Yeni Volkswagen Golf fiyatı

Volkswagen henüz yeni Golf'ün Avrupa fiyatlarını açıklamadı. Bununla birlikte modelin Variant versiyonu ve donanım seçenekleri yerini koruyacak.