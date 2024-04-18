2024 Nissan Qashqai tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri Daha modern tasarım çizgilerine kavuşan yeni Nissan Qashqai görücüye çıktı. Otomobilin öne çıkan özelliklerine yakından bakıyoruz.

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Japon otomobil üreticisi Nissan'ın oldukça iyi satış rakamları elde ettiği SUV modeli Qashqai'nin en yeni sürümü tanıtıldı.

2024 Nissan Qashqai, önceki nesle göre daha modern bir tasarım ile karşımıza çıkıyor.

2024 Qashqai, teknolojik açıdan da yeni özelliklerle donatıldı. Artık Around View Monitor (AVM) teknolojisi standart olarak geliyor.

Bu sayede sürücüler, aracın üzerindeki 4 kamera sayesinde otomobili dışarıdan 200 derecelik bir açıyla görebiliyor.

Nissan Qashqai motor seçenekleri

Nissan, sevilen SUV modelinin tasarımını ve teknolojisini yenilemiş olsa da kaput altındaki özellikler aynı kaldı.

Önceki nesil Qashqai, Türkiye'de 1.3 DIG-T 158 beygirlik motorla satışa sunuluyordu ve yenilenen model de aynı motora sahip olacak.

Mevcut Nissan Qashqai ülkemizde 1 milyon 620 bin TL'ye satılıyor. Yeni sürümün fiyatı açıklanmasa da ülkemizde 1 milyon 700 bin TL'nin üzerine çıkması bekleniyor.