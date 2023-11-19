2024 öncesi yeni Hyundai Ioniq 7 elektrikli SUV testleri başladı Yaklaşan Hyundai Ioniq 7'nin üretim öncesi prototipi, gelecek yıl piyasaya sürülmeden önce Almanya'daki kamuya açık yollarda test edilirken görüntülendi.

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Hyundai'nin yeni elektrikli SUV modeli Ioniq 7, gelecek yıl satışa sunulacak. Yaklaşan Hyundai Ioniq 7'nin üretim öncesi prototipi, Almanya'daki kamuya açık yollarda test edilirken kameralara yakalandı.

Yakın zamanda tanıtılan Kia EV9 ile temellerinin çoğunu paylaşacak olan elektrikli SUV, markanın fütüristik elektrikli otomobil serisinin üçüncü otomobili olarak gelecek.

Ioniq 7, Volvo EX90'a uzun vadeli bir rakip olmak için Ioniq 5 crossover ve Ioniq 6 coupé'nin üzerinde yer alacak.

Tasarımı şimdilik gizli

Otomobilin tasarımının büyük bir kısmı kumaş nedeniyle gizlenmiş olsa da Ioniq 7, 2021'de ABD'de tanıtılan ve kamuoyuna sunulan Hyundai Seven konseptiyle birçok özelliği paylaşıyor.

Konseptten alınan özellikler arasında muhtemelen büyük arka cam, far detayları ve yan aynalar yer alacak ve bunların tümü casus fotoğraflarda da mevcut.

Hyundai Ioniq 7 ve Kia EV9'un her ikisinin de Hyundai- Kia E-GMP platformunu temel aldığı göz önüne alındığında, ikisinin de aynı güç aktarım mekanizması kurulumunu paylaşması muhtemel.

Kia EV9, 540 km menzil sunan 99,8 kWh batarya ile çalışıyor. Diğer pazarlarda 76,1kWh bataryaya sahip giriş seviyesi bir model de yer alıyor.

Henüz kesin detaylar açıklanmasa da, Ioniq 7'nin çeşitli güç seçenekleri ve uzun menzil değerleriyle piyasaya sunulması bekleniyor.

Şimdilik başka detay yok

Hyundai Ioniq 7'nin resmi tanıtımı ve daha fazla teknik ayrıntılarının ilerleyen dönemde paylaşılması bekleniyor.