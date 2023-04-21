2024 Renault Clio tanıtıldı! İşte öne çıkan özellikler Türkiye'de en çok satılan otomobiller arasında yer alan Clio yenilendi. İşte 2024 model Clio hakkında tüm detaylar.

2019 yılında tanıtılan Renault Clio, artık beşinci yaşını doldurmak üzere. Bu nedenle marka, otomobili artık yenilemek için düğmeye bastı. Türkiye'de en çok satılan otomobiller arasında yer alan Clio yenilendi.

Makyajlı 2024 Renault Clio'nun ön tarafında yenilenen logo göze çarpıyor. Merkezde ise diğer yeni Renault modellerinde de gördüğümüz motiflere sahip daha geniş bir panjur bulunuyor.

Makyajlı Renault Clio'nun iç mekânına baktığımızda fazla bir değişiklik göremiyoruz. Clio'nun iç mekânında versiyona göre 7 veya 10 inç dijital gösterge paneli ile 7 veya 9.3 inç dokunmatik multimedya ekranı kombinasyonları sunuluyor.

Söz konusu sistemde kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay desteğinin yanı sıra, dahili navigasyon da var.

Yenilenen Clio, dur&kalk özellikli adaptif hız sabitleyici ve seviye 2 yarı otonom sürüş gibi özelliklerle öne çıkan toplam 20 farklı sürücü asistan teknolojisiyle geliyor.

Renault Clio motor seçenekleri

65 beygirlik 1.0 litre üç silindirli atmosferikle başlayan seçenekler, 90 beygirlik 1.0 litre üç silindirli turbo ile devam ediyor.

En tepede ise 1.6 litre dört silindirli motor, iki elektrik motoru ve 1.2 kWsa bataryadan oluşan Clio E-Tech Full Hybrid 145 yer alıyor. Ayrıca 1.5 litrelik dizel motor da hala listedeki yerini koruyor.