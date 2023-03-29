2024 Renault Espace tanıtıldı! İşte özellikleri Renault, uzun süredir çeşitli ipuçlarını paylaştığı yeni Espace SUV modelini görücüye çıkardı.

Dünya genelindeki rakamlara baktığımızda, artık otomobillerde daha çok SUV modellerinin tercih edildiğini görüyoruz.

Asfaltın yanı sıra farklı arazi koşullarında kullanılabilen SUV (Sport Utility Vehicle - Spor Amaçlı Taşıt) otomobiller, sürüş koşulları bakımında zengin bir yelpaze sunuyor.

Renault'tan yeni SUV: Espace

Renault, uzun süredir çeşitli ipuçlarını paylaştığı yeni Espace SUV modelinin üzerindeki örtüyü kaldırdı. Yeni Renault Espace, ittifakın CMF-CD platformu üzerine inşa edildi.

2024 Renault Espace'ın kaputu altında 1.3 litre üç silindirli turbo benzinli motor ve iki elektrik motorundan oluşan hibrit sistem bulunuyor.

Benzinli motor tek başına 131 hp güç ve 205 Nm tork üretirken ana elektrik motoru da 68 hp ve 205 Nm destek sunuyor.

25 hp güç ve 50 Nm tork değerlerine sahip ikinci elektrik motoru ise marş jeneratörü olarak kullanılıyor.

Toplamda gücü 200 hp'ye ulaşan bu motor, Fransız üreticinin belirttiğine göre 4.6 lt/100 km yakıt tüketimine sahip. Böylece Espace, tam dolu depoyla 1100 km'ye kadar mesafe kat edebiliyor.

Renault'ya göre yeni Espace, sürüş ve güvenlik teknolojileri bakımından ailenin en gelişmiş üyesi olacak.

Yeni SUV'un toplamda 32 tane gelişmiş sürücü asistan teknolojisine sahip olduğu belirtiliyor.

Yakında Avrupa'da siparişe açılacak otomobilin fiyatı henüz belli olmadı.