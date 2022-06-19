Artık üretilmeyecek olan Renault Scenic, yerini yeni bir konsept araca bırakacak. İşte yeni otomobilden beklentiler.

Elektrikli otomobilllerin oldukça popüler hale geldiği son yıllarda, birçok marka artık tamamen bu pazara odaklanmak istiyor.

Dünya çapında stratejisini yenileme kararı alan Renault da bundan böyle tüm kaynaklarını elektrikli otomobillere kaydırmak niyetinde.

Öte yandan, SUV segmentinin yükselmesi ile gücünü kaybeden minivan segmenti, yavaş yavaş klasik modellerine veda ediyor.

Fransa'da bulunan Douai tesisini tamamen elektrikli otomobil üretimine adayacak olan marka, burada ürettiği modellerin fişini çekecek.

Scenic üretimi sonlanıyor

Bir dönemler ülkemizde de geniş ailelerin favorisi olan Renault Scenic, üretim bandına veda etmeye hazırlanıyor.

1996 yılında başlayan üretim döngüsü sürecinde toplamda 2.8 milyon adet satan minivan, artık yollara veda ediyor.

2024 Renault Scenic konsept görüntüleri

Renault, geçtiğimiz günlerde bir ipucu videosunu yayınladığı Scenic Vision adlı konsept modelinin yeni konsept görüntülerini paylaştı.

Yeni görüntülere baktığımızda, aracın diğer Scenic modellerine hiç benzemediğini söyleyebiliriz.

Bu farklılık sadece tasarım farkıyla değil, motor anlamında da geçerli. Çünkü yeni Scenic modelinde içten yanmalı bir motor bulunmayacak.

Tasarım anlamında Megane E-Tech modelinden büyük benzerlikler taşıyan Scenic Vision, 215 beygirlik elektrikli motordan güç alacak. Bu motora 40 kWh kapasitede bir batarya paketi de eşlik edecek.

Yenilikçi teknolojilere ve çevreci malzemelere sahip bu crossover modelin seri üretim versiyonunun 2024 yılında tanıtılması bekleniyor.