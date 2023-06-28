2024 Skoda Kodiaq'ın özellikleri belli oldu Skoda, yeni Kodiaq ile alakalı daha fazla bilgi paylaşmaya devam ediyor. İşte yeni Kodiaq modelinin özellikleri.

Skoda, önümüzdeki sonbahar aylarında tanıtılması beklenen 2024 model Kodiaq ile ilgili daha fazla bilgi paylaştı.

Skoda'nın son teknolojik özellikleriyle de donatılacak olan SUV modelde benzinli, hafif hibrit, dizel ve şarj edilebilir hibrit olmak üzere birçok motor seçeneği karşımıza çıkacak.

Gelen bilgilere göre hibrit motor, 201 hp güç ve 100 km'ye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunacak.

2024 Skoda Kodiaq'ın bagaj hacmi 75 litre artışla 920 litreye yükseltilecek. Yedi koltuk seçeneğinde ise bagaj hacmi 340 ila 845 litre arasında değişiyor.

İç mekan

2024 Skoda Kodiaq'ın teknolojileri arasında full LED Matrix farlar, 12.9 inç dokunmatik multimedya ekranı, 10.25 inç dijital gösterge paneli ve head-up display karşımıza çıkacak.

Mobil uygulama aracılığıyla uzaktan park özelliğinin de aktif olacağı araçta daha gelişmiş acil durum asistanı ve trafik sıkışıklığı asistanı görev yapacak.

60 km/s hıza kadar çalışan dur-kalk özellikli adaptif hız sabitleyici de Kodiaq'ın fonksiyonları arasında yerini alacak.