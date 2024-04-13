2024 Skoda Octavia seri üretime girdi: İşte özellikleri Dış tasarımı ve iç mekanı yenilenen 2024 Skoda Octavia'nın üretimi başladı. Otomobil, ilk etapta benzinli ve dizel versiyonlarıyla satılacak.

ensonhaber.com

2024, Skoda için yenilenen Octavia modelinin tanıtımıyla başladı. Hem sedan hem de station wagon versiyonlarında ufak tasarım ve motor güncellemeleri karşımıza çıkmıştı.

2024 Skoda Octavia, nihayet üretim bandına çıktı. Makyaj operasyonundan geçirilen otomobil, Sedan ve Combi gövde tipleriyle Çek markanın Mlada Boleslav'daki ana fabrikasında üretilecek.

İlk etapta benzinli ve dizel motor seçenekleri ile satışa sunulacak aracın, daha sonra hibrit modelleri gelecek.

Skoda Octavia motor seçenekleri

Makyajlı Octavia, daha önce olduğu gibi benzinli, dizel ve hibrit motor seçenekleriyle satılmaya devam edecek.

Makyajlı Octavia RS'te ise 265 beygirlik 2.0 litre TSI motor tek seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Temmuzda Türkiye'de

Makyajlı Skoda Octavia, temmuz ayı itibarıyla sedan ve Combi versiyonlarıyla Türkiye'de de satışa sunulacak.

Yeni modelin fiyatı belli olmasa da şu anda mevcut Octavia 1 milyon 544 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.