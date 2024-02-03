2024 Toyota Corolla Türkiye'de satışta: İşte fiyatı Toyota'nın efsanevi modeli Corolla, 2024 yılı için yeni teknolojiler ve artırılan standart donanımla satışa sunuldu.

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Yıllardır Türkiye'de üretim yapan Japon marka Toyota'nın popüler modeli Corolla, ülkemizde de oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

Türkiye'de en çok satan markalardan Toyota Corolla, yeni versiyonuyla ülkemizde yollara çıktı. 2024 Toyota Corolla fiyatı ve teknik özellikleri de belli oldu.

Yeni Toyota Corolla neler sunuyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Corolla'nın yeni versiyonu Vision Plus ve mevcutta çok tercih edilen, Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack ve Passion X-Pack versiyonlarıyla satışa sunuluyor.

Yenilenen Corolla’da yeni model yılı geçişiyle artık 3. Nesil Toyota Safety Sense Güvenlik Sistemi tüm versiyonlarda standart olarak yer alıyor.

Toyota Safety Sense 3 paketinde ön çarpışma önleyici sistem, trafik işareti algılama sistemi ve kavşakta çarpışma önleme, proaktif sürüş desteği, acil durum sürüş durdurma sistemi ve güvenli çıkış asistanı gibi özellikler yer alıyor.

Üst düzey güvenlik donanımının yanı sıra, Vision Plus başlangıç paketinden itibaren geri görüş kamerası, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, sesli komut sistemi, elektronik park freni gibi donanımlar standart olarak bulunuyor.

Vision Plus versiyonundan itibaren Toyota Touch 9 inç multimedya sistemi, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantıları gibi özellikler sunuluyor.

Üst versiyonlarda Premium Led Farlar, Kablosuz Şarj Ünitesi, Nanoe-X Hava Temizleme Teknolojili Çift Bölgeli Otomatik Klima ve Sürücü-Ön Yolcu Koltuk Isıtma gibi konfor özellikleri yer alıyor.

122 HP (Hibrit) ve 132 HP (Benzinli) motor, sırasıyla 142 Nm ve 160 Nm tork üretiyor.

2024 Toyota Corolla fiyatı

2024 Toyota Corolla, yenilenen teknolojisi, artan güvenlik özellikleri ve konforlu donanımlarıyla 1 milyon 165 bin TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.