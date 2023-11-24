2024 Uluslararası Yılın Ticari Aracı ödülü sahibini buldu Yeni nesil Ford Transit Custom, ilk uluslararası ödülünü Avrupa'nın en prestijli ticari araç fuarlarından Lyon'da gerçekleşen Solutrans fuarında aldı.

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Ford Otosan'ın tamamen yenilenerek törenle resmi açılışı yapılan Yeniköy Fabrikası'nda üretilen yeni nesil Ford Transit Custom, ilk ödülünü aldı.

Ford Transit Custom, ticari araçlar konusunda uzman Avrupalı gazetecilerden oluşan jüri tarafından '2024 Uluslararası Yılın Ticari Aracı' (IVOTY) ödülüne layık görüldü.

Yeni Ford Ranger ise '2024 Uluslararası Pick-up Ödülü'nü (IPUA) elde ederek Ford Pro'nun Avrupa ticari araç pazarında lider konumunu daha da güçlendirdi.

Daha önce de ödül almıştı

Ford Otosan'ın 2012'den bu yana üretim üssü olduğu, Avrupa'nın en çok satan van'ı Transit Custom, 2013 ve 2020'de de 'Yılın Uluslararası Ticari Aracı' seçilmişti.

Üretimi tamamen Ford Otosan'a ait olan yeni nesil Transit Custom, şirketin 'Geleceğin Fabrikası' olarak nitelendirdiği, tamamen yenilenen Yeniköy Fabrikası'nda hattan indirdiği ilk araç olma özelliğini de taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Lideri Güven Özyurt, yeni Ford Transit Custom'un yılın ticari aracı seçilmesinin Türkiye'nin üretim ve mühendislikteki kalitesini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, şunları söyledi:

Ford'u Türkiye'de ve Avrupa'da liderliğe taşıyan ticari araçları Ford Otosan'da üretiyoruz. İşte bu araçlardan biri olan ve dünyadaki tek üretim merkezi olduğumuz Transit Custom'ın bir kez daha 'Uluslararası Yılın Ticari Aracı' ödülüne layık görülmesi, Ford Otosan mühendisliğini en yüksek standarda taşıyor.



Yeni Nesil Transit Custom ile uluslararası başarılarımızı daha da artırarak ihracat liderliğimizi pekiştireceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)