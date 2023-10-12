2024 Volkswagen ID.4 ve ID.5 modelleri Avrupa'da satışa çıktı Elektrikli yeni Volkswagen ID.4 ve ID.5 modelleri Avrupa'da satışa sunuldu. Otomobillerin öne çıkan özelliklerini derledik.

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Elektrikli araç yatırımlarına devam eden Alman otomobil üreticisi Volkswagen, ülkemizde de satılan ilk elektrikli modeli ID.4'ü 2020 yılında görücüye çıkarmıştı.

Marka, daha sonra ID.4'ün "coupe benzeri " versiyonu olarak tanımlanabilecek yeni ID.5 modelini de satışa sunmuştu.

Elektrikli yeni Volkswagen ID.4 ve ID.5 modelleri, yeni yazılımlar ve motorlarla Avrupa'da satışa sunuldu.

Elektrikli Volkswagen ID.4 ve ID.5 modellerindeki en büyük güncellemelerden biri, yeni nesil bilgi-eğlence sistemi ve yazılım oldu.

Ayrıca, söz konusu modellerde artık 12.9 inçlik daha büyük bir multimedya ekranı da standart olarak sunuluyor.

Yenilikler neler

ID.4 ve ID.5 modellerindeki vites seçici, önceden dijital ekranın kenarına tutturulmuşken 2024 model yılında tıpkı ID.7'de olduğu gibi direksiyon kolonuna taşındı.Bu da merkezde daha büyük bir dokunmatik ekrana yer verilmesini sağladı.

Güç aktarma sisteminde ise 77 kWsa kapasiteli bataryaya sahip arkadan itişli ID.4 Pro ve ID.5 Pro modelleri yeni bir elektrik motoruyla donatıldı.

İlk olarak ID.7'de gördüğümüz bu motor, 282 beygir güç ve 545 Nm tork üretiyor. Bu da mevcut modellere göre 81 beygir gibi ciddi bir güç artışı anlamına geliyor.

Ailenin en tepesinde yer alan ID.4 GTX ve ID.5 GTX modellerinde de toplamda 335 beygire ulaşan 40 beygirlik bir güç artışı görüyoruz. Bunun sonucunda 0-100 km/s hızlanma süresi 5.4 saniyeye düşen modellerin son hızı da 180 km/s ile sınırlandırılmış durumda.

77 kWsa kapasiteli bataryaya sahip tüm ID.4 ve ID.5 modelleri artık WLTP'ye göre 550 kilometreye varan daha uzun bir sürüş menzili sunuyor.

Ayrıca tüm modeller artık DC şarj istasyonuna giderken otomatik olarak batarya sıcaklığını ayarlayan ısı yönetim sistemine de sahip.

Avrupa fiyatları

Volkswagen, Avrupa'da 2024 model ID.4 ve ID.5 modellerinin ön satışına başladı. Modellerin Almanya'daki fiyatları 40 bin 335 eurodan başlıyor.