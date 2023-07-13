Sedan versiyona elveda! 2024 Volkswagen Passat tanıtıldı Yeni Volkswagen Passat ile ilgili ilk resmi bilgiler paylaşıldı. Otomobilin küresel tanıtımı ise sonbaharda yapılacak.

ensonhaber.com

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'ın en popüler modellerinden biri olan Passat, ülkemizde de oldukça iyi satış rakamlarına sahip.

Dünya çapında 30 milyon üniteden fazla satan ve yaklaşık 100 pazarda satışa sunulan sedan model, Golf'ün ardından Alman markanın en çok sattığı ürün olarak tarihe geçmiş durumda.

Passat sedanın Avrupa'daki üretimini ve satışını bu yılın başlarında durdurma kararı alan Volkswagen, 2024 Passat modelini sadece station wagon (Variant) gövde tipiyle üretecek.

Yeni Passat neler sunuyor

Yeni Volkswagen Passat ile ilgili ilk resmi bilgiler paylaşıldı. Otomobilin küresel tanıtımı ise sonbaharda yapılacak.

Volkswagen Passat Variant, artık 4917 milimetre uzunluğa, 1852 milimetre genişliğe ve 1482 milimetre yüksekliğe sahip. Açıklanan veriler, otomobilin 144 milimetre uzadığı anlamına geliyor.

Yeni Passat, 2024 model Tiguan ile birlikte MQB Evo platformu üzerine inşa edilen ilk Volkswagen logolu otomobillerden biri olacak.

Artan ölçüler sayesinde iç mekanda 50 mm fazladan bacak mesafesi ve 40 litre artışla 690 litreye (pandizota kadar) varan bagaj hacmi göreceğiz. Arka koltuklar katlandığında bu alan 1920 litreye (+140 litre) kadar çıkıyor.

Dört farklı moda sahip 10.25 inç dijital gösterge panelinin yer aldığı konsolda standart olarak 12.9 inç, opsiyon olarak da 15 inç dokunmatik multimedya ekranı görev alacak.

Motor seçenekleri

Volkswagen Passat Variant, halihazırda olduğu gibi benzinli, dizel ve hibrit motor seçeneklerine sahip olacak.

Hibrit motor seçeneğinde toplam 201 beygir gücü sunan kombine yapı bulunacak.

201 hp ila 268 hp aralığında güç sunacak olan bu sistemdeki batarya, mevcut versiyonlara göre daha büyük olacak.

Bu sayede 120 kilometre gibi etkileyici bir saf elektrikli sürüş menzili sunacak olan versiyonlarda DC hızlı şarj desteği de bulunacak.