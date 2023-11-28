2024 Yılın En İyi Otomobili finalistleri belli oldu

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Yılın en iyi otomobillerinin belirlendiği Dünya Otomobil Ödülleri’nin 2024 finalistleri açıklandı.
Bu yıl birbirinden iddialı 7 otomobil, yılın en iyi otomobili ödülünü alabilmek için rekabet edecek.
Yılın Otomobili Komitesi tarafından açıklanan finalistlere baktığımızda, elektrikli otomobillerin ağırlıkta olduğunu görüyoruz.
Daha sonraki test sürüşlerinin ardından son tur oylama yapılacak ve 2024 Yılın Otomobili'ne karar verilecek.
Kazanan, 26 Şubat Pazartesi günü Cenevre Otomobil Fuarı'nda düzenlenecek törenle açıklanacak. İşte 2024 Yılın Otomobili finalistleri:
BMW 5 Serisi
BYD Seal
Kia EV9
Peugeot E-3008
Renault Scenic
Toyota C-HR
Volvo EX30
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