2024 Yılın En İyi Otomobili finalistleri belli oldu
ensonhaber.com

Yılın en iyi otomobillerinin belirlendiği Dünya Otomobil Ödülleri’nin 2024 finalistleri açıklandı.

Bu yıl birbirinden iddialı 7 otomobil, yılın en iyi otomobili ödülünü alabilmek için rekabet edecek.

Yılın Otomobili Komitesi tarafından açıklanan finalistlere baktığımızda, elektrikli otomobillerin ağırlıkta olduğunu görüyoruz.

Daha sonraki test sürüşlerinin ardından son tur oylama yapılacak ve 2024 Yılın Otomobili'ne karar verilecek.

Kazanan, 26 Şubat Pazartesi günü Cenevre Otomobil Fuarı'nda düzenlenecek törenle açıklanacak. İşte 2024 Yılın Otomobili finalistleri:

BMW 5 Serisi

BYD Seal

Kia EV9

Peugeot E-3008

Renault Scenic

Toyota C-HR

Volvo EX30