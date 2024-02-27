2024 Yılın Otomobili ödülünün sahibi belli oldu The Car of the Year 2024 etkinliği için finale kalan otomobiller arasından Renault Scenic E-Tech birinciliği elde etti.

AA & Ensonhaber

Yılın en iyi otomobillerinin belirlendiği Dünya Otomobil Ödülleri’nin 2024 finalistleri açıklanmıştı.

Bu yıl birbirinden iddialı 7 otomobil, yılın en iyi otomobili ödülünü alabilmek için rekabet etti.

Yılın Otomobili Komitesi tarafından açıklanan finalistlere baktığımızda, elektrikli otomobillerin ağırlıkta olduğunu görüyoruz.

Daha sonraki test sürüşlerinin ardından son tur oylama yapıldı ve 2024 Yılın Otomobili'ne karar verildi.

Kazanan, 26 Şubat Pazartesi günü Cenevre Otomobil Fuarı'nda düzenlenen törenle açıklandı.

Yılın otomobili: Renault Scenic E-Tech

Scenic E-Tech yüzde 100 Elektrikli, Avrupa jürisi tarafından 'The Car of the Year 2024' (2024 Yılın Otomobili) ödülüne layık görüldü.

Yılın otomobili ödülü, 22 ülkeden ve 58 otomobil gazetecisinden oluşan uzman jürinin oylarıyla belirlendi.

Scenic, 329 puanla birinci sırada yer alarak, Renault 16 (1966), Renault 9 (1982), Clio (1991), Scenic'in (1997), Megane (2003) ve Clio (2006) modellerinin ardından 'Yılın Otomobili' ödülünü alan yedinci Renault modeli oldu.

Medium AmpR platformu (eski adıyla CMF-EV) üzerinde geliştirilen ve tamamen elektrikli bir model olan Scenic E-Tech yüzde 100 Elektrikli, çok yönlülük arayan kullanıcılar için tasarlandı.

Sıfır emisyona sahip, Scenic E-Tech yüzde 100 Elektrikli ayrıca uzun yolculuklar için 625 km'ye kadar menzil (WLTP), konfor, ferah iç mekan ve üstün teknolojileriyle gelişmiş bir sürüş deneyimi sunuyor.

Yılın Otomobili Ödülü finalistleri

The Car of the Year 2024 etkinliğinde finale kalan 7 otomobil ise şu şekildeydi:

BMW 5 Serisi

BYD Seal

Kia EV9

Peugeot E-3008

Renault Scenic

Toyota C-HR

Volvo EX30