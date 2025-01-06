2024 yılında otomobil ve hafif ticari araç pazarı rekor kırdı

AA & Ensonhaber

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nden yapılan açıklamada 2024 yılını kapsayan otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin veriler paylaşıldı.

Otomobil satışları önceki yıla göre yüzde 1,3 artarak 980 bin 341, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 2,7 azalarak 258 bin 168 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı aralıkta yüzde 7,3; otomobil pazarı yüzde 6,6; hafif ticari araç pazarı da yüzde 9,9 büyüdü.

Aralıkta otomobil ve hafif ticari araç pazarı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artarak 170 bin 249 adet oldu.

Geçen ay otomobil satışları önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artarak 134 bin 811 olurken hafif ticari araç pazarı yüzde 9,9 büyüyerek 35 bin 438'e yükseldi.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 43,1 arttı.

Otomobil pazarı 10 yıllık aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 49,6, hafif ticari araç pazarı yüzde 22,8 yükseldi.

EN ÇOK SUV'LAR TERCİH EDİLDİ

Söz konusu dönem segmentlere göre incelendiğinde pazarın yüzde 85,7'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 543 bin 427 ile yüzde 55,4 pay, B segmenti otomobiller 291 bin 689 adetle yüzde 29,8 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 56,8 pay ve 556 bin 548 satışla SUV otomobiller oldu.

SUV otomobilleri yüzde 25,4 pay ve 248 bin 902 satışla sedan, yüzde 16,8 pay ve 164 bin 443 adetle hatchback otomobiller takip etti.

Benzinli otomobil satışları 588 bin 914 ile yüzde 60,1 pay, hibrit otomobil satışları 184 bin 177 ile yüzde 18,8 pay, elektrikli otomobil satışları 105 bin 315 ile yüzde 10,7 pay, dizel otomobil satışları 95 bin 985 ile yüzde 9,8 pay ve otogazlı otomobil satışları 5 bin 950 ile yüzde 0,6 pay aldı.

160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 63,4 artarak yüzde 8,7; 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 0,1 büyüyerek yüzde 2 paya sahip oldu.

1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 12,3 azalarak yüzde 69,7; 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 1,9 yükselerek yüzde 0,6; 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 19,7 düşerek yüzde 0,2 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller 897 bin 143 ile yüzde 91,5 pay alırken manuel şanzımanlı otomobiller 83 bin 198 ile yüzde 8,5 paya ulaştı.

Van gövde tipi yüzde 74,3 pay ve 191 bin 880 ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken kamyonet gövde tipi yüzde 12,4 pay ve 32 bin 111 adetle ikinci sırada yer aldı.

"PAZARIN 1 MİLYONUN ALTINA DÜŞMEYECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin verileri değerlendiren Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Başkanı Ali Haydar Bozkurt, otomotiv sektöründe dünya genelinde bir değişimin yaşandığına dikkati çekerek hem otomobillerin yapısının hem de iş yapış şekillerinde bir dönüşüme şahit olduklarının altını çizdi.

Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde, özellikle marka değeri üzerine yapılan çalışmaların öne çıktığını anlatan Bozkurt; batarya, çip, elektrik şarj altyapısını artırmaya yönelik yatırımların arttığını kaydetti.

Bozkurt, 2025 ve gelecek yıllarda ekonomide çok beklenmedik olumsuz bir durum yaşanmaması durumunda otomobil ve hafif ticari araç pazarının 1 milyonun altına düşmeyeceğini öngördüklerini belirtti.