2024 yılında Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller

Yılın ilk beş aylık döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 6 artış gösterdi. Böylece mayıs sonu itibarıyla toplamda 471 bin 743 adet sıfır araç satışı oldu.
Otomobil satışları, söz konusu dönemde yüzde 10,25 artışla 375 bin 97 olurken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 7,9 azalışla 96 bin 646 adet olarak kayıtlara geçti.
Ocak-mayıs döneminde satılan otomobillerin yüzde 66,1'ini benzinli, yüzde 14,4'ünü hibrit, yüzde 10,5'i dizel, yüzde 8,3'ü elektrikli, yüzde 0,7'si ise otogazlı araçlardan oluştu.
Geçen yıla göre satışları yüzde 200'ün üzerinde artan elektrikli otomobillerin payı yüzde 7 seviyesinin üzerine çıktı.
İlk 5 ayda en çok satılan elektrikli otomobiller
1. Togg T10X - 11.288
2. SsangYong Torres EVX - 2.119
3. BMW i5 - 1.305
4. BMW iX1 - 939
5. Mercedes EQB - 854
6. MG4 - 818
7. Volvo XC40 - 741
8. Hyundai Ioniq - 6 685
9. BYD Atto - 3 623
10. Renault Megane E-TECH - 537
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış