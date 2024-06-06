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2024 yılında Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller

2024 yılında Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller ODMD tarafından güncel verilerin açıklanmasıyla yılın ilk beş aylık döneminde en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu.