2024'te dünya genelinde otomobil satışları yavaşlayacak 2023 yılında tedarik sorununun bitmesiyle satışlarını ciddi şekilde artıran otomobil üreticileri, 2024 yılında yüksek faiz nedeniyle beklenen talebi göremeyecek.

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Geçtiğimiz yıl tedarik sorunlarının sona ermesi ile birlikte otomobil üreticileri satışlarda rekor kırmayı başarmıştı.

2023 yılında otomobil satışlarında kaydedilen güçlü toparlanmanın ardından tüketiciler, yüksek faiz oranları ve artan fiyatlarla karşı karşıya kalmış durumda.

Bu durum, otomobil endüstrisinin bu yıl daha durgun bir büyüme eğilimine girmesine yol açacak.

2024'te 15.7 milyon araç satış tahmini var

Geçtiğimiz yıl boyunca, faiz oranlarının önemli derecede yükselmesi nedeniyle otomobil alıcılarının karşılaştığı maliyetler de önemli ölçüde artış gösterdi.

Araştırma firması Edmunds'a göre, otomobil endüstrisinin bu yıl 15,7 milyon araç satışı gerçekleştirmesi bekleniyor.

Bu, geçtiğimiz yıl 2023'te satışların yüzde 12 artarak 15,5 milyona ulaşmasına kıyasla daha düşük bir artış oranı olarak öne çıkacak.

Edmunds Başkanı Jessica Caldwell, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: