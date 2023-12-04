2024'te tanıtılacak elektrikli Renault 5'ten yeni detaylar geldi Münih otomobil fuarında ilk kez görücüye çıkan yeni Renault 5 elektrikli hatchback, 2024 Cenevre Otomobil Fuarı‘nda resmi olarak tanıtılacak.

ensonhaber.com

Elektrikli otomobil pazarına olan ilgi artmaya devam ederken, Renault özellikle Zoe modeliyle Avrupa'da büyük başarılara ulaştı.

Renault Zoe, 2024 yılında yollara veda edecek ve Zoe'den kalan boşluk tamamen elektrikli olarak hayata döndürülecek ikonik modeller Renault 4 ve 5 ile dolacak.

Renault, 2024 Cenevre Otomobil Fuarı‘nda tanıtmaya hazırlandığı elektrikli Renault 5 modeline dair detaylar açıkladı.

Renault 5 neler sunacak

25 bin euroluk fiyatıyla Avrupa elektrikli araç pazarına renk katması beklenen yeni elektrikli Renault 5, biri 400 km olmak üzere iki menzil seçeneği ile satılacak.

Yeni modelin bir diğer özelliği ise kaputun üzerindeki iki ekranda aracın şarj süresi gösterilecek.

Renault, ilk teslimatların 2024 sonbaharında başlamasını planladığını bildirdi.

Temel model 40 kilowatt saatlik bir batarya ile yola çıkacak. Üst versiyon ise WLTP değeriyle “400 km’ye kadar” menzile sahip, 52 kWh batarya ile satılacak.

Renault 5, şu anda Avrupa pazarında bulunan ve 30 bin eurodan başlayan Opel Corsa-e ve Peugeot e-208 gibi küçük elektrikli araçlardan çok daha ucuza satılacak. Renault 5, Fransa’nın Douai kentinde üretilecek.