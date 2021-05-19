2024'te tüm Lamborghini modelleri elektrikli olacak

İtalyan süper otomobil üreticisi Lamborghini, elektrikli otomobil planlarını duyurdu. Markanın tamamen elektrikliye geçiş süreci 2024'te tamamlanacak.

İtalyan süper otomobil üreticisi Lamborghini, tıpkı diğer markalar gibi elektrikli araçlara geçiş planını açıkladı.

Paylaşılan yol haritasında, tamamen elektrikli araçlara geçmeden önce şirketin hibrit modeller üretmeye başlayacağı görülüyor.

Lamborghini’nin Başkanı ve CEO’su Stephan Winkelmann, “Lamborghini’nin elektrikli otomobillere geçiş planı, çevresel etkiyi azaltmaya katkıda bulunmak istediğimizden kaynaklanan yeni planlanmış bir rotadır.” dedi.

TAMAMEN ELEKTRİKLİYE GEÇİŞ 2024'TE

Lamborghini’nin yol haritası üç aşamadan oluşuyor. Bu yıl tanıtılacak V12 model serisi ile başlangıcı yapacak marka, 2023 yılında ise ilk hibrit seri üretim arabasını piyasaya sürecek.

Lamborghini, 2024 yılının sonunda ise tüm modellerini elektrikli hale getirmeyi planlıyor.

Ayrıca şirket, 2025 yılına geldiğinde karbon emisyon oranını yarı yarıya azaltmayı planlıyor.



