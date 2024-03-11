2024'te Türkiye'de en çok satılan 10 SUV Otomobil satışları gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen SUV modeller oldu.

ensonhaber.com

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) şubat ayı verilerine göre, geçen ay ülke genelinde 105 bin 990 otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti.

Şubatta otomobil satışları yüzde 39,67 artarak 82 bin 277 adede, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 6,6 yükselişle 23 bin 713'e ulaştı.

Otomotiv pazarı ocak-şubat döneminde yıllık bazda yüzde 40,6 artarak 185 bin 691 adet oldu.

En çok SUV tercih edildi

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 50,7 pay ve 74 bin 143 adetle SUV otomobiller oldu.

Onu yüzde 29,7 pay ve 43 bin 509 ile sedan, yüzde 17,8 pay ve 26 bin 51 satışla H/B otomobiller takip etti.

En çok satılan 10 SUV

2024 yılının ilk iki ayında ülkemizde en çok satılan 10 SUV modeli şu şekilde:

Egea Cross - 5 bin 137

Chery Tiggo 8 Pro - 4 bin 360

Volkswagen T-Roc - 3 bin 659

Dacia Duster - 3 bin 502

Dacia Sandero Stepway - 2 bin 689

Togg T10X - 2 bin 623

Chery Tiggo 7 Pro - 2 bin 569

Hyundai Bayon - 2 bin 551

Chery Omoda 5 - 2 bin 527

Opel Mokka - 2 bin 462