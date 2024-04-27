2024'te Türkiye'de satılan en pahalı 10 otomobil Türkiye otomobil pazarında fiyatlar yükselmeye devam ederken, 2024 yılında ülkemizde satılan en pahalı 10 otomobile yakından bakıyoruz.

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Dünyanın dört bir yanındaki lüks otomobil üreticileri, sınırları zorlayan tasarım ve performansla yeni bir rekabet seviyesine ulaştı.

2024 yılında Türkiye'deki otomobil sektörü, lüks ve ultra yüksek performanslı araçlarla renklenmeye devam ediyor.

Bu yılın en pahalı 10 otomobili, zengin tasarım özellikleri, son teknoloji donanımları ve üstün sürüş deneyimiyle dikkat çekiyor.

Şimdi sizlerle birlikte, nisan ayı itibarıyla ülkemizde ilana konan en pahalı 10 otomobile yakından bakıyoruz.

Lamborghini Huracan - 55 milyon TL

İtalyan otomobil üreticisi Lamborghini, Huracan modelinin tamamen tükendiğini ve üretiminin 2024'te tamamen durdurulacağını açıklamıştı.

2014 Cenevre Otomobil Fuarı'nda ilk defa halka tanıtılan Huracan, böylelikle 10 yıl sonra yollara veda edecek.

Huracan STO'nun ardından gelen STJ versiyonu, bir miktar güç artışı ile tam olarak 640 bg güç ve 565 Nm tork sunuyor.

Rolls-Royce Ghost - 59,4 milyon TL

6.8 litrelik V12 motorundan 543 bg güç ve 850 Nm tork üretebilen Ghost, 0-100 km/sa hızlanmasını 4.8 saniyede tamamlıyor.

Architecture of Luxury mimarisi üzerinden yükselen modelin ağırlığı da yaklaşık 2.5 ton. Bu ağırlığın sadece 100 kilogramı ise yalıtım malzemesinden oluşuyor.

Mercedes-Benz Maybach S580 - 70 milyon TL

Maybach denildiğinde akla ilk olarak konforlu ve lüks bir kabin geliyor. Rolls-Royce Ghost'u andıran bir kabine sahip olan model, elektrikli olarak açılabilir kapılara sahip.

4.0 litrelik çift turbolu bir V8 kullanan model, EQ Boost isimli yarı hibrit bir teknoloji de sunuyor.

Bu ünite ürettiği 503 bg gücü ve 700 Nm torku, 9 ileri vitesli otomatik şanzıman ile iki aksına birden yönlendiriyor.

Lamborghini Aventador - 72 milyon TL

10 yıl önce üretimine başlayan ve artık yerini yolun sonuna gelen Lamborghini Aventador, son versiyonuyla karşımıza çıkmıştı.

Aventador ilk olarak 2011 Cenevre Otomobil Fuarı'nda LP 700-4 coupe olarak tanıtıldı. Silindir sıraları arasında 60 derecelik bir açıya sahip olan araçta 6.5 litrelik bir V12 motor bulunuyordu.

İlk versiyon 690 beygir güç ve 690 Newton-metre tork üretiyordu. Bu motor sayesinde araç, sadece 2.9 saniyede 100 km/saat hıza ve 350 km/saat azami hıza ulaşabiliyordu.

Ferrari SF90 Stradale - 75 milyon TL

SF90 Stradale, Ferrari'nin içten yanmalı motorla üç adet elektromotoru bir arada kullanan ilk PHEV aracı olmasıyla öne çıkıyor.

Elektromotorlardan ikisi ön aksta konumlandırılırken bir tanesi ise içten yanmalı motor ile sekiz vitesli çift kavramalı otomatik şanzımanın arasına entegre ediliyor.

İçten yanmalı motor ve elektromotorlar 1000 HP değerinde toplam sistem gücü üretiyor.

SF90 Stradale'da 90 derece açılı V8 silindirli turbo beslemeli motor 780 HP ile Ferrari tarihinin en yüksek güç üretimine sahip sekiz silindirli motoru olarak öne çıkıyor.

Diğer 220 HP’lik güç ise üç adet elektromotor tarafından sağlanıyor. SF90 Stradale ayrıca, dört tekerlekten çekiş sistemi bulunan ilk Ferrari spor otomobili olmasıyla dikkati çekiyor.

Rolls-Royce Cullinan - 78 milyon TL

Rolls-Royce logolu ilk SUV olan Cullinan, , 2018 yılında müşterilerle buluşmuştu. Kalıplara sığmayan bu model, o tarihten beri markanın en çok satış yapan aracı konumunda.

Lüks SUV, dünyanın her yerinde tek bir motor seçeneğiyle sunuluyor. Rolls-Royce imzalı 6.75 litrelik V12 motor, 571 bg güç ve 850 Nm tork üretebiliyor.

Aracın “Black Badge” isimli paketinde ise güç değerleri 600 bg ve 900 Nm seviyesine çıkıyor. Bu gücü 4 tekere aktarma konusunda ZF’in 8HP95 kodlu 8 ileri tork konvertörlü şanzımanı kullanılıyor ve aracın son hızı 250 km/s.

Ferrari 812 GTS - 78 milyon 400 TL

V12 motorlu 812 Superfast coupe’yi temel alan yeni 812 GTS, 800 bg güç ve 718 Nm tork üreten atmosferik 6.5 litrelik benzinli motoruyla piyasanın en güçlü cabrio modeli olarak lanse ediliyor.

Tıpkı coupe modeli gibi yeni 812 GTS de son derece hızlı. 0-100 km/s hızlanmasını üç saniyeden kısa sürede tamamlayan otomobil, 0-200 km/s hızlanması için yalnızca 8.3 saniyeye ihtiyaç duyuyor. 812 GTS, Superfast ile aynı şekilde maksimum 340 km/s hıza çıkıyor.

Rolls-Royce Phantom - 88 milyon TL

Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nda Arjantin'i yenen Suudi Arabistan’lı futbolculara Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından galibiyet primi olarak Rolls Royce Phantom verilmişti.

Ülkemizde 88 milyon TL'ye ilana konan model ise özel bir üretim. 0-100 km hızlanmasını 5.3 saniyede tamamlayan otomobil, maksimum 250 km/s hıza ulaşabiliyor.

Ferrari Purosangue - 97.5 milyon TL

Ferrari, geçtiğimiz yıl ilk SUV otomobili olan Purosangue modelini resmi olarak tanıtmıştı.

Otomobilin kaputunun altında V12 motor ve 8 ileri çift kavramalı bir şanzıman yer alıyor. Ferrari’nin en güçlü motorlarından birisi olan bu motor, 725 beygir güç ve 715 Nm tork üretebiliyor.

0-100’ü sadece 3.3 saniye olan Ferrari Purosangue, 200 km/sa’e kadar 4 tekerleğe de güç verirken 200 km/sa’den sonra sadece arka tekerleklere güç verecek şekilde tasarlandı. Aracın maksimum hızı ise 310 km/sa olarak belirtildi.

Bugatti Chiron - 132 milyon TL

Türkiye'deki en pahalı otomobil, tahmin edebileceğiniz gibi Bugatti Chiron oldu. 132 milyon TL'ye ilana konan otomobil, 2022 yılında üretildi.

Chiron'un motoru, Veyron'da bulunan eski motora çok benziyor. Kaputun altında sekiz litrelik iki ince V8’in sıkıştırılmasından meydana gelmiş gibi görünen W16 ve dört turboşarj yer alıyor.

1478 beygir güç ve 600 NM tork üreten otomobil, 0-100 km hızlanmasını 2.5 saniyede tamamlıyor.