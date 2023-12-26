2024'te Türkiye'ye gelecek elektrikli otomobiller belli oldu

Elektrikli araçların popülerliği her geçen gün artıyor, bu trend dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de kendini gösteriyor.
Elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen gün artarken, bu durum satış rakamlarına da yansıyor.
Örneğin, geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir rapor, Türkiye'deki elektrikli araç satışlarının yılda 10 katına çıktığını gösterdi.
Bu artışla birlikte, piyasaya sürülecek yeni elektrikli otomobil modelleri de büyük bir merak konusu haline geldi.
Gazeteci Emre Özpeynirci, X üzerinden yaptığı paylaşımında Türkiye’ye 2024 yılında gelecek elektrikli otomobilleri ve geliş tarihlerini açıkladı.
42 yeni otomobil geliyor
Özpeynirci'nin aktardığı bilgilere göre, 2024 yılı itibarıyla yollarda 42 yeni elektrikli araç modeli göreceğiz.
Şu an piyasada 27 farklı markanın toplamda 59 farklı modeli bulunuyor. Bu yeni eklemelerle birlikte, toplam model sayısının 101'e ulaşması bekleniyor. Ayrıca, elektrikli araç üreten marka sayısının da 34'e yükselmesi öngörülüyor.
İşte gelecek yıl ülkemize gelmesi beklenen otomobiller ve geliş tarihleri:
Alfa Romeo Milano - Yılın 2. yarısı
Audi Q4 e-Tron - Yılın 3. çeyreği
Audi Q6 e-Tron - Yılın 4. çeyreği
BMW iX2 - Yılın ilk çeyreği
BMW i5 Touring - Yılın 2. çeyreği
BYD Seal ve BYD Han - Yılın ilk çeyreği
BYD Dolphin - Yılın 4. çeyreği
Citroen e-C3 - Eylül 2024
Cupra Born - Yılın 2. çeyreği
Cupra Tavascan - Yılın 2. yarısı
Ford Explorer ve Ford Puma EV - Yılın 2. yarısı
Hyundai Kona EV - Yılın ilk çeyreği
Kia EV9 - Yılın ilk çeyreği
Kia EV3 - Yılın 4. çeyreği
Leapmotor C10 - Yılın 2. çeyreği
Lexus RZ – Yılın ilk çeyreği
Mercedes EQA ve EQB (FL) - Yılın ilk çeyreği
Mercedes G Serisi EV - Yılın 3. çeyreği
MINI Countryman EV - Yılın ilk çeyreği
MG Cyberster - Haziran 2024
Neta U, Neta GT ve Neta AYA - Yılın ilk çeyreği
Opel B-SUV EV - Yılın 2. çeyreği
Opel C-SUV EV - Yılın 4. çeyreği
Peugeot e-208 - Yılın ilk çeyreği
Peugeot e-3008 - Yılın 2. yarısı
Porsche Macan EV - Haziran 2024
Yeni Porsche Taycan - Yılın 2. Yarısı
Skywell EA3, Skywell EA5 ve yeni Skywell ET5 - Yılın 2. Çeyreği
Skoda Enyaq - Yılın ilk çeyreği
Toyota bZ4X - Yılın ilk çeyreği
Volkswagen ID.3 - Aralık 2024
Volkswagen ID.4 ve ID.5 – Mayıs 2024
Volkswagen ID.7 -Eylül
Volvo EX30 - Yılın ilk çeyreği
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