2024'te Türkiye'ye gelecek elektrikli otomobiller belli oldu Gazeteci Emre Özpeynirci, 2024 yılında Türkiye'ye gelecek yeni elektrikli otomobilleri ve geliş tarihlerini paylaştı.

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Elektrikli araçların popülerliği her geçen gün artıyor, bu trend dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de kendini gösteriyor.

Elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen gün artarken, bu durum satış rakamlarına da yansıyor.

Örneğin, geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir rapor, Türkiye'deki elektrikli araç satışlarının yılda 10 katına çıktığını gösterdi.

Bu artışla birlikte, piyasaya sürülecek yeni elektrikli otomobil modelleri de büyük bir merak konusu haline geldi.

Gazeteci Emre Özpeynirci, X üzerinden yaptığı paylaşımında Türkiye’ye 2024 yılında gelecek elektrikli otomobilleri ve geliş tarihlerini açıkladı.

42 yeni otomobil geliyor

Özpeynirci'nin aktardığı bilgilere göre, 2024 yılı itibarıyla yollarda 42 yeni elektrikli araç modeli göreceğiz.

Şu an piyasada 27 farklı markanın toplamda 59 farklı modeli bulunuyor. Bu yeni eklemelerle birlikte, toplam model sayısının 101'e ulaşması bekleniyor. Ayrıca, elektrikli araç üreten marka sayısının da 34'e yükselmesi öngörülüyor.

İşte gelecek yıl ülkemize gelmesi beklenen otomobiller ve geliş tarihleri:

Alfa Romeo Milano - Yılın 2. yarısı

Audi Q4 e-Tron - Yılın 3. çeyreği

Audi Q6 e-Tron - Yılın 4. çeyreği

BMW iX2 - Yılın ilk çeyreği

BMW i5 Touring - Yılın 2. çeyreği

BYD Seal ve BYD Han - Yılın ilk çeyreği

BYD Dolphin - Yılın 4. çeyreği

Citroen e-C3 - Eylül 2024

Cupra Born - Yılın 2. çeyreği

Cupra Tavascan - Yılın 2. yarısı

Ford Explorer ve Ford Puma EV - Yılın 2. yarısı

Hyundai Kona EV - Yılın ilk çeyreği

Kia EV9 - Yılın ilk çeyreği

Kia EV3 - Yılın 4. çeyreği

Leapmotor C10 - Yılın 2. çeyreği

Lexus RZ – Yılın ilk çeyreği

Mercedes EQA ve EQB (FL) - Yılın ilk çeyreği

Mercedes G Serisi EV - Yılın 3. çeyreği

MINI Countryman EV - Yılın ilk çeyreği

MG Cyberster - Haziran 2024

Neta U, Neta GT ve Neta AYA - Yılın ilk çeyreği

Opel B-SUV EV - Yılın 2. çeyreği

Opel C-SUV EV - Yılın 4. çeyreği

Peugeot e-208 - Yılın ilk çeyreği

Peugeot e-3008 - Yılın 2. yarısı

Porsche Macan EV - Haziran 2024

Yeni Porsche Taycan - Yılın 2. Yarısı

Skywell EA3, Skywell EA5 ve yeni Skywell ET5 - Yılın 2. Çeyreği

Skoda Enyaq - Yılın ilk çeyreği

Toyota bZ4X - Yılın ilk çeyreği

Volkswagen ID.3 - Aralık 2024

Volkswagen ID.4 ve ID.5 – Mayıs 2024

Volkswagen ID.7 -Eylül

Volvo EX30 - Yılın ilk çeyreği