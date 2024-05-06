2024'ün ilk 4 ayında Türkiye'de en çok satılan 10 otomobil

Nisanda ülke genelinde 75 bin 919 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti.
Geçen ay otomobil satışları 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 20,61 azalarak 61 bin 448 adede düşerken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 28,6 düşüşle 14 bin 471 oldu.
Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-nisan döneminde ise yıllık bazda yüzde 11,3 artarak 371 bin 438 adet olarak gerçekleşti.
Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 16,62 artarak 294 bin 837 adede, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,2 düşüşle 76 bin 601 adede geriledi.
İlk 4 ayda ülkemizde en çok satılan 10 otomobil
Aylardır ülkemizde en çok satılan otomobiller listesinde zirvede yer alan Fiat Egea, ilk 4 ayda yine açık ara zirvede yer alıyor. Fiat Egea modelini Renault Clio takip ediyor.
Fiat Egea Sedan - 19 bin 568
Renault Clio - 16 bin 158
Renault Megane Sedan - 14 bin 092
Toyota Corolla - 10 bin 851
Fiat Egea Cross - 9 bin 755
Chery Tiggo 8 Pro - 8 bin 293
Dacia Duster - 7 bin 537
Togg T10X - 7 bin 148
Chery Tiggo 7 Pro - 6 bin 788
Hyundai i20 - 6 bin 213
Nisanda en çok satılan 10 otomobil
Fiat Egea Sedan - 4 bin 328
Togg T10X - 3 bin 003
Volkswagen Tiguan - 2 bin 809
Renault Clio - 2 bin 619
Hyundai i20 - 1.903
Chery Tiggo 7 Pro - 1.832
Chery Omoda 5 - 1.760
Chery Tiggo 8 Pro - 1.723
Dacia Duster - 1.688
Toyota Corolla - 1.667
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