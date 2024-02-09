2025 model Porsche Taycan tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Porsche'nin elektrikli spor otomobili Taycan'ın önemli iyileştirmeler içeren 2025 modeli tanıtıldı. Daha yüksek performans ve daha uzun menzille karşımıza çıkan otomobile yakından bakıyoruz.

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Alman otomobil üreticisi Porsche, elektriklenme yarışında rakipleriyle baş edebilmek için geçtiğimiz yıllarda tamemen elektrikli Taycan modelini tanıtmıştı.

Tüm dünyada sadece Porsche tutkunlarının değil, tüm otomobil tutkunlarının yakından takip ettiği Taycan yenilendi.

2025 Porsche Taycan neler sunuyor

Porsche'nin aylardır test ettiği süper sedan otomobili her açıdan iyileştirilmiş özelliklerle karşımıza çıkıyor.

Bütün modellerde motor gücü artırılan otomobil artık çok daha hızlı. Örneğin arkadan çekişli baz modelin 0-100 km/h hızlanma süresi 0.6 saniye azalarak 4.5 saniyeye düşürüldü.

Tepe seviyede bulunan Taycan Turbo S modelinin ise motor gücü artırıldı ve toplamda 939 beygir güce kavuştu.

Porsche, performansın yanında yol tutuş ve konfor tarafında da iyileştirmelere gitti. Yeni bütün Taycan modelleri artık adaptif havalı süspansiyonla geliyor.

Yeni Porsche Taycan, şarj konusunda önemli iyileştirmelerle geliyor. Otomobil, 800V DC hızlı şarj istasyonlarında ideal koşullarda 320 kW'a kadar hızda şarj olabiliyor.

Ayrıca, Porsche'nin standart olarak sunduğu 150 kW DC/DC dönüştürücü, 400V şarj cihazlarında hızı optimize etmek için kullanılıyor. Artan şarj hızıyla, yeni Taycan artık yüzde 10'dan yüzde 80 şarj seviyesine sadece 18 dakikada çıkabiliyor.

587 km menzil

Porsche, 2025 Taycan'ın kendi testlerine göre 587 km menzil sunduğunu söylüyor. Ancak bu değer, büyük kapasiteli batarya için geçerli.

Yeni Porsche Taycan fiyatı

Yeni Porsche Taycan, 99 bin 400 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. En tepe model olan Taycan Turbo S Cross Turismo'nun fiyatı ise 211 bin 700 dolar olarak açıklandı.