2025 Otomobil Tasarım Ödülleri sahiplerini buldu: İşte yılın en iyileri

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Otomotiv tasarımının en prestijli ödüllerinden biri olan 2025 Otomobil Tasarım Ödülleri, İtalya'nın Milano şehrinde düzenlenen özel bir törenle sahiplerini buldu.

Auto&Design dergisi tarafından 1984 yılından bu yana organize edilen ve bu yıl onuncu kez gerçekleştirilen etkinlikte, üç farklı kategoride yılın en iyi tasarımları ve marka tasarım dili ödüllendirildi.

Otomotiv dünyasının önde gelen isimleri ve deneyimli gazetecilerden oluşan jüri, sürdürülebilirlik, yenilikçilik ve ileri teknoloji gibi kriterleri göz önünde bulundurarak kazananları belirledi.

KONSEPT OTOMOBİL TASARIMINDA LOTUS RÜZGARI

Konsept otomobil tasarımı kategorisinde ödüle layık görülen model, İngiliz spor otomobil üreticisi Lotus'un dikkat çekici konsept aracı Theory1 oldu.

Markanın geçmişteki ikonik üç modelinden esintiler taşıyan özgün tasarımıyla öne çıkan Theory1, aynı zamanda hafiflik odaklı üretim felsefesiyle de jüri üyelerinin beğenisini kazandı.

Lotus'un bu futuristik konsepti, markanın gelecekteki tasarım anlayışına dair önemli ipuçları sunuyor.

SERİ ÜRETİMİN ZİRVESİNDE FERRARİ 12CILINDRI

Seri üretim otomobiller kategorisinde ise İtalyan lüks spor otomobil üreticisi Ferrari'nin yeni modeli 12Cilindri ödüle layık görüldü.

Modelin aerodinamik detaylarında, Ferrari'nin 1950'li ve 1960'lı yıllarına damga vuran V12 motorlu efsanevi otomobillerinden ilham alındığı görülüyor.

Ferrari'nin bu yeni modeli, klasik tasarım öğelerini modern bir yorumla birleştirerek otomobil tutkunlarının beğenisini kazanmayı başardı.

TASARIM DİLİNDE RENAULT FARKI

Tasarım dili kategorisinde ödüle uzanan marka ise Fransız otomotiv devi Renault oldu. Markanın, ürün yelpazesi genelinde sergilediği tutarlı ve çağdaş tasarım anlayışı, jüri tarafından övgüyle karşılandı.

Yeni nesil Renault modellerinde kullanılan bu özgün tasarım dili, hem markanın köklü geçmişine göndermeler yapıyor hem de elektrikli araç teknolojisine yönelik modern yaklaşımıyla uyum sağlıyor.